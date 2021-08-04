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莊智淵「史上最好笑桌球賽」 這些舉動網笑翻：太可愛了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友翻出「桌球教父」莊智淵於2014年參加台苯桌球明星賽的影片，影片中莊智淵與對手的搞笑動作，令不少網友哄堂大笑。圖為莊智淵昨挑戰德國隊。特派記者余承翰／東京攝影
有網友翻出「桌球教父」莊智淵於2014年參加台苯桌球明星賽的影片，影片中莊智淵與對手的搞笑動作，令不少網友哄堂大笑。圖為莊智淵昨挑戰德國隊。特派記者余承翰／東京攝影

我國桌球男團（莊智淵、陳建安、林昀儒）於昨（4）日挑戰德國隊，可惜最終以2比3不敵對手止步於八強，但仍寫下男桌隊史參賽最佳成績。近日，有網友翻出「桌球教父」莊智淵於2014年參加台苯桌球明星賽的影片，影片中莊智淵與對手的搞笑動作，令不少網友哄堂大笑並直呼，「史上最好笑的桌球賽」。

一名網友在「Dcard」大型賽事版以「複習一下史上最好笑桌球賽－莊智淵」為題發文，他分享一支於2014年在高雄小巨蛋舉辦的台苯桌球明星賽的影片並表示，「這場真的沒看過會後悔，觀看次數跟鬼一樣」，影片中莊智淵與對手賽夫（Jean-Michel Saive）的搞笑演出，比賽過程中2人搬桌、拆廣告牆、偷記分板、用頭撞球、同時打兩顆球還做CPR等等搞笑畫面，令在場觀眾不禁爆笑，連裁判也忍不住嘴角上揚。

這支影片在youtube影片觀看次數已超過3千3百萬，網友紛紛表示，「笑瘋，對手也太可愛哈哈哈，果然是明星賽才能這樣玩」、「賽評：他們要轉圈了嗎？他們要轉圈了嗎？他們要轉圈了！笑瘋」、「對手超有戲，教父也不遑多讓，還幫他CPR」、「笑死，有一幕不是用頭打球嗎？打一打對方還雀躍小跑步」、「一次打兩顆球的那段，好厲害也很可愛！」、「笑死，裁判整個傻眼」、「好可愛喔，原來桌球可以這樣玩哈哈哈哈」、「太幽默了吧，非常歡樂的一場比賽欸」、「這一部真的看幾次都不膩」、「平常看起來嚴肅的莊竟然也有這一面，這個反差太可愛了吧」、「史上最有趣的一場比賽～兩個人都太可愛了」。

有網友則發現疑似昨日桌隊男團對手奧恰洛夫出現在影片中，「14:55那個是奧洽嗎？」、「這個真的超好笑，前幾天也被youtube演算法推薦 看到奧洽超驚喜！！」、「奧洽洛夫在後面根本笑到凍未條，太可愛」、「看完整版的，奧恰最後說他笑得臉很酸，手還去按摩，超特別的，是奧運賽上面看不到的」、「奧洽笑得很燦爛～」。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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