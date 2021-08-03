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澳洲東奧選手搭機返國發酒瘋 當局展開調查

中央社 / 東京3日綜合外電報導
澳洲東奧選手搭機返國發酒瘋，當局展開調查。 法新社
澳洲東奧選手搭機返國發酒瘋，當局展開調查。 法新社

澳洲足球隊和橄欖球隊上週搭機從東京返國，傳出球員在機上喝得酩酊大醉，出現「極度令人失望」的行為。澳洲橄欖球協會承諾將展開調查。

澳洲奧林匹克委員會（Australian OlympicCommittee）並未提供細節，但表示7月29日晚間選手從東京搭機返回雪梨時，遭控做出不當行為。

澳洲奧委會執行長卡洛爾（Matt Carroll）表示，涉及此事的航空公司沒有正式投訴，但他已提出關切，相關的體育組織已承諾會展開調查。

卡洛爾在聲明中表示：「極度令人失望，但橄欖球隊和足球隊已告訴我，在他們的運動中肯定無法接受如此的行為，且已誠心向澳洲奧運代表團致歉。」

澳洲橄欖球協會（Rugby Australia）證實正針對涉及橄欖球員的「事件」進行調查，並說：「澳洲橄欖球協會期待所有雇員都達到最高標準，並作為尊重、正直、熱情和團隊合作這些比賽價值的楷模。」

澳洲男子足球隊7月28日在分組賽以0比2輸給埃及後遭淘汰，無緣晉級8強；澳洲橄欖球隊則在前一天以0比19敗給斐濟。

澳洲參加東奧七人制橄欖球比賽的選手和划船隊員，也遭控在東京奧運選手村開派對，不只將床破壞，在牆上留下一個洞，房間內還有嘔吐物。

澳洲奧運代表團團長切斯特曼（Ian Chesterman）卻淡化這件事的嚴重性，並說沒有採取進一步行動的計畫，所有鬧事選手已經為自己的行為道歉過。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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