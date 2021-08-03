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跳水／失足上演悲慘0分 加拿大女將：硬來有受傷風險
加拿大跳水女將維爾（Pamela Ware）在東奧賽前一度被外界看好有奪牌希望，不料在3公尺跳板跳水準決賽上演大烏龍，她在踩上跳板的瞬間發生失誤，最終只在空中留下約半秒的尷尬落入水中，她賽後表示如果當時硬要完成跳水姿勢，可能會有受傷的風險。
維爾在預賽時的排名一度來到第4，最後一跳卻一失足成千古恨，評審一致給出0分評價，她於個人IG上反省這次比賽的失利，「這就是壓力造成的，我們在比賽中的失利的只是目標的一小部分。」、「我當時已經做好萬全準備，可惜還是發生了失誤。」
維爾說道：「這種事可能在任何時刻發生在任何運動員身上，但最糟的是發生在我身上，而且還是最糟的時機（奧運）。」不過她也坦言，如果當時失足後強迫自己完成動作，很有可能會傷到自己，所以才選擇逕行落入水面。
而除了維爾以外，墨西哥選手Arantxa Chavez也同樣在3公尺跳板發生跳水失誤，同樣獲得評審一致0分。
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