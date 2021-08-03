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黑貓宅急便成東奧幕後功臣 搭建頒獎台只需5分鐘

香港01 / 安祖娜
有日本網民留意到，黑貓宅急便的運輸團隊於奧運賽事現場僅花5分鐘便搭建好頒獎台，大讚他們的專業表現。 （Twitter圖片）
有日本網民留意到，黑貓宅急便的運輸團隊於奧運賽事現場僅花5分鐘便搭建好頒獎台，大讚他們的專業表現。 （Twitter圖片）

東京奧運踏入最後一周，不少賽事亦已分出勝負，選手們踏上頒獎台的一刻往往令人感動。有日本網友近日就留意到，除了志工外，今次奧運的幕後功臣之一非黑貓宅急便運輸人員莫屬，指他們於每項賽事後，僅花約5分鐘便即場將頒發台搭建好，笑言搭建過程就如表演一樣，專業之餘更是賞心悅目。

在各項奧運運動競技項目中，敏捷、準確及快速完成是不可或缺的因素，有日本網友早前留意到，比賽場地上除了運動員，身穿黃綠色間條制服、負責搭建頒獎台的「黑貓宅急便」（大和運輸，クロネコヤマト）工作人員團隊同樣能表現出這些特點。

今次東京奧運中，各項室內外舉行的決賽賽事也採取即場搭建頒獎台的安排，而這重任就落於官方物流合作夥伴、被日本民眾俗稱為「大和黑貓」的「黑貓宅急便」團隊身上。每當賽事成績出爐後，團隊便會發揮平日搬運跟運貨的專業能力，於短短5分鐘內在指定位置鋪上地氈，並依次序拼好數個長方體，完成頒獎台的設置。

由於今屆奧運未能讓觀眾進場欣賞，而電視直播亦往往會於賽事完成的時間播出廣告，黑貓團隊的高效率工作實況直至日前才被日本民眾留意到，並於Twitter傳開相關照片。

不少網友看過黑貓團隊的搭建頒獎台的相片，紛紛大讚工作人員訓練有素，非常專業，更笑言他們的工作過程是比賽場上的另類風景，「速度也真是快」、「他們也會去各縣的比賽表演現場搭舞台嗎？」、「我還以為賽道旁邊那些人在看比賽，原來是開始搭建頒獎台」。

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文章授權轉載自《香港01》

東奧萬花筒 2020東京奧運 日本 Twitter

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