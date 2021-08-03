羽球／賽後給小戴溫暖擁抱 印度球后辛度早已財富自由！

金牌戰後給予戴資穎一個大大擁抱的印度球后辛度（Pusarla Venkata Sindhu），讓台灣網友淚稱人美心也美，然而除了上述2個優點，其實她的口袋深度也十分驚人，據《富比世》雜誌透露，辛度曾登上年度最賺錢的女性運動員第七名，年收入高達850萬美元。

戴資穎在日前金牌戰對決中國一姐陳雨菲，可惜最終飲恨落敗，她事後整理心情，在粉絲專頁分享比賽過後的趣事，「我本來對自己的表現還算滿意，後來辛度跑過來抱著我，捧著我的臉，告訴我『我知道妳很難受，妳已經表現得很好，只是今天不是妳的局』。然後把我擁在懷裡說：她都知道。那種真誠的鼓勵，害我直接爆哭…真的太難過了，因為真的很努力了。」讓台灣網友齊聲讚道，辛度實在太暖心。

根據2018年《富比世》統計，辛度在最賺錢的女性運動員中排行第七，也是前10名中唯二不是網球選手的運動員，她光是代言收入就賺進800萬美元，與實際比賽獎金的50萬美元相比實在微不足道，律師林智群昨日就於臉書發文表示，以印度的市場來看，辛度其實已經財富自由，其實「不缺那個奧運獎金。」

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