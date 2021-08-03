才貌雙全！ 東奧十大美女已奪下3銅

東京奧運賽程僅剩最後一周，多數比賽結果都已出爐，而賽前早被眾多鎂光燈聚焦的奧運十大美女成績究竟如何？以下為本屆東奧十大美女的賽事最終成績。

哥倫比亞 Valentina Acosta Giraldo

哥倫比亞射箭好手Valentina Acosta Giraldo。 法新社

年僅21歲的哥倫比亞射箭女將Valentina Acosta Giraldo於女子個人32強不敵英國選手止步，而團體賽成績也以積分1266未達前16名的1297分，並列第26名，未能晉級。

德國 Alica Schmidt

德國22歲的「最美運動員」Alica Schmidt 參加本屆東奧4x400混合接力，不過替補身份的她只能作壁上觀，站在觀眾席替參賽成員加油，雖然成功晉級決賽，但德國因決賽時與牙買加運動員發生碰撞，比賽成績遭到取消，Schmidt在東奧也未留下出賽紀錄。

烏克蘭 Daria Bilodid

21歲的烏克蘭女將Daria Bilodid，首度挑戰奧運就殺進女子48公斤級4強賽。 路透社

21歲的烏克蘭女將Daria Bilodid，首度挑戰奧運就殺進女子48公斤級4強賽，惜敗日本女將渡名喜風南，最後在銅牌戰擊敗以色列選手，成功奪銅。

香港 江旻憓

來自香港的27歲擊劍女將江旻憓。 路透社

來自香港的27歲擊劍女將江旻憓世界排名第7，本屆東奧卻於8強賽爆冷不敵俄羅斯奧委會世界排名第258的梅達莎耶娃，但她已經創下香港擊劍項目中女子的最佳成績。

台灣 吳佳穎

吳佳穎獲得東奧射擊女子25公尺火藥手槍第5名，締造生涯最佳成績。 特派記者余承翰／東京攝影

28歲的台灣「射擊甜心」吳佳穎，在25公尺空氣手槍以584分成績名列第5，不但突破過往紀錄，也創下自己的歷史高分，10公尺項目則以第14名作收。

加拿大 Georgia Ellenwood

加拿大25歲「七項全能」好手Georgia Ellenwood，七項全能中包含了100m 跨欄、跳高、鉛球、200m 短跑、跳遠、擲標槍、800m 中長跑，此賽事將在明天（4日）舉行。

烏克蘭 Yuliya Levchenko

23歲的烏克蘭 Yuliya Levchenko是名田徑跳高女將，過去曾於2014年青年奧運拿下金牌。 歐新社

23歲的烏克蘭 Yuliya Levchenko是名田徑跳高女將，過去曾於2014年青年奧運拿下金牌，2017年世錦賽奪得銀牌、歐洲U23田徑錦標賽冠軍，更獲得「歐洲田徑年度新星」，可惜在2016的里約奧運未進入決賽，而她也將在8月5日開始她的東奧旅程。

紐西蘭Eliza McCartney

來自紐西蘭的24歲女將Eliza McCartney是名撐杆跳高運動員，她曾以4.64米的成績創下青年女子室外撐杆跳高的世界紀錄保持者，2016年在里約奧運獲得銅牌，當年19歲的她也成為了奧運史上獲得女子撐杆跳高獎牌的最年輕得主，不過她卻在奧運資格賽中意外落馬，未達4.7公尺的最低標準，無緣參賽本屆東奧。

義大利 Camila Giorgi

29歲義大利女將Camila Giorgi世界排名第23，本屆東奧一度殺進八強賽。 美聯社

29歲義大利女將Camila Giorgi世界排名第23，本屆東奧一度殺進八強賽，最後遭烏克蘭世界排名第9的Elina Svitolina以6：4、6：4擊敗，而後者也在最後拿下東奧銅牌。

日本 村上茉愛

24歲的村上茉愛有日本新「體操女王」之稱。 美聯社

24歲的村上茉愛有日本新「體操女王」之稱，她在自由體操項目以14.166分與俄羅斯奧委會選手並列第三，2人一起獲得銅牌，也替日本拿下自1964年的第一張體操項目獎牌。

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