拒返國求助外界 白俄東奧女選手4日飛波蘭華沙

這次奧運選手中，包括舉重好手郭婞淳、表現令外界驚豔的桌球好手林昀儒等8人都來自輔大，迄今已囊括了一金一銅，被形容是奧運國手的搖籃。不過，這可不是巧合或是運氣好，學校除了提供資源成為孕育選手的良好溫床外，校長江漢聲特別派專人幫選手加強英語，「這是我對他們最特別的要求」，至少在國際賽奪牌後，接受國外記者採訪時，可以直接用英文對話，對台灣的國際化也能大大加分。大學的「神助攻」，讓台灣的年輕選手們，展現台灣新一代自然流露的風範。

2021-08-02 19:10