拒返國求助外界 白俄東奧女選手4日飛波蘭華沙

中央社 / 華沙2日綜合外電報導
白俄羅斯短跑女將齊瑪諾斯卡雅。 路透
白俄羅斯短跑女將齊瑪諾斯卡雅。 路透

白俄羅斯運動團結基金會（Belarusian Sports Solidarity Foundation）主席歐培金今天表示，抗命不願登機返國並避入東京波蘭大使館的白俄羅斯東奧短跑女將齊瑪諾斯卡雅，4日將搭機飛往華沙。

歐培金（Aleksandr Opeykin）告訴記者：「兩天後的8月4日，齊瑪諾斯卡雅（KrystsinaTsimanouskaya）將從東京搭機起飛，直飛波蘭華沙。」

「她已接受波蘭外交部有關請求國際協助的建議，她也照辦了，今天已獲得波蘭簽證，我們基金會則協助她取得飛往華沙的機票。」

東奧萬花筒 2020東京奧運

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