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桌球／0比3不敵地主日本隊 中華桌球女團8強止步

日疫情肆虐澆不熄奧運熱 反東奧民眾無力又憤怒

中央社 / 東京2日綜合外電報導
日本反東奧人士。 路透
日本反東奧人士。 路透

當東京奧運開幕典禮煙火在主場館上空閃耀時，在場外的小山介不是在歡呼而是在抗議。儘管日本至今在東奧奪得金牌數量已破歷來紀錄，但因疫情而反對舉辦奧運的民眾仍持續示威。

法新社報導，過去幾個月的民調顯示，日本民間出現強大聲浪反對舉辦東京奧運。隨著日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例大增，加上疫苗接種推展進度不佳，反對聲勢一度越來越強。

不過自從東奧開幕以來，日本民眾反對情緒似乎減弱。超過半數東京居民透過電視觀看盛大的開幕典禮，主場館外也出現民眾大排長龍等待和奧運五環合照。日本運動員至今在東奧贏得金牌數量已超越日本歷來紀錄，東奧周邊產品更是賣翻。

但這一切都未讓小山介（Kai Koyama，譯音）和其他長期反對舉辦東奧的人士動搖立場。他們繼續舉行示威活動，即使只能吸引數十人加入。

示威者最近一晚在日本首相菅義偉東京辦公室外抗議，高喊：「生命比獎牌更重要！」小山介也是其中一員，他要求菅義偉取消奧運、專心應付疫情。日本爆發新一波病毒大流行，已使得東京和其他區域納入「緊急事態宣言」範圍。

小山介是名40多歲畫家，他告訴法新社：「我氣壞了。我們現在處於緊急狀態，...天天有人染疫死亡，但奧運還繼續進行。」

東奧採取嚴格防疫規定，大多數比賽場地禁止觀眾入場。但小山介仍表示，現在舉辦這場奧運是釋出錯誤訊息，恐怕會鼓勵民眾藐視限令及干冒染疫的風險。

奧運開幕式當天，幾乎空蕩的主場館內可聽到場外示威者用擴音器呼喊口號。當時也在場的小山介受訪時說：「當我看到在8成日本民眾反對下，國家體育館施放煙火宣告奧運正式展開時，我感到無力又憤怒。」

小山介把沮喪情緒轉移到一場藝術展覽，主題是「宣告奧運結束」，匯集反對東奧的藝術家作品。其中一件是名為「廢墟」的泥雕，可見白沙覆蓋奧運五環、一個橄欖葉冠和一隻手。

藝術家川村幸子（Sachiko Kawamura）對法新社表示：「運動員表現出高超技術，人們享受觀賽，我認為是件很棒的事。但我感覺人們對疫情威脅太過掉以輕心。」

東奧萬花筒 2020東京奧運

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