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桌球／0比3不敵地主日本隊 中華桌球女團8強止步

羽球／場上罵髒話的中國女雙金牌戰失利 頒獎台上飲恨落淚

聯合新聞網 / 綜合報導
中國第二種子賈一凡／陳清晨最終以19：21、15：21直落二不敵印尼女雙波莉（Greysia Polii）/拉哈育（Apriyani Rahayu），常以「髒字」自勵的陳清晨上頒獎台時也忍不住落淚。 美聯社
中國第二種子賈一凡／陳清晨最終以19：21、15：21直落二不敵印尼女雙波莉（Greysia Polii）/拉哈育（Apriyani Rahayu），常以「髒字」自勵的陳清晨上頒獎台時也忍不住落淚。 美聯社

東奧女子雙打金牌戰今日（2日）落幕，中國第二種子賈一凡／陳清晨最終以19：21、15：21直落二不敵印尼女雙波莉（Greysia Polii）/拉哈育（Apriyani Rahayu），常以「髒字」自勵的陳清晨上頒獎台時也忍不住落淚。

中國女將賈一凡／陳清晨在日前四強賽對上韓國女雙金昭映 / 孔熙容組合時，兩隊剛好都是喜歡在得分時大聲激勵隊友及自己的類型，其中又以陳清晨最特別，她常以「國罵」自勵，「臥槽」、「厲害、操！」等用語不時出現，影片也一度在台灣及中國社群爆紅。

然而在金牌戰失利後，平時展現強硬風格的陳清晨與賈一凡也忍不住落下悔恨的淚水，賈一凡表示她們本有機會奪下金牌，卻輸在比賽經驗與心態，不過這面銀牌對他們來說也是激勵，代表她們還有進步的空間。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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