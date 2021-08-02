韓國選手力拚奧運競技 奪牌同時也追星成功

韓國代表隊目前在本屆東京奧運共已拿下5金、4銀、9銅，共18面獎牌，而選手們多年訓練贏得的不僅是這些獎牌，還能獲得自己喜愛的明星們的關注與應援。

各國體育選手在4年一度的奧運賽場上大展身手，亮眼表現讓選手們都多了不少粉絲；不過，有些選手在場外也是追星一族，一旦被喜愛的明星關注會激動不已。

韓媒體育京鄉整理在這次賽事中成為「成功粉絲」的選手，包括1日晚間剛出爐的體操跳馬銅牌得主呂書晶（或譯呂瑞靜）、初登奧運就射下3面金牌的射箭女將安山，以及在男子100公尺自由式刷新亞洲選手紀錄的游泳新星黃宣優等。

19歲的呂書晶1日賽後在Instagram限時動態轉貼歌手朴志訓恭喜她獲得銅牌的影片，並配上文字「我哭了...」表達激動心情，隨後又貼出與黃宣優的私訊截圖，她在對話中表示「手超抖」、「終於知道你是什麼感覺了」。

現年18歲的黃宣優之前也收到來自BLACK PINK成員Jennie及ITZY成員禮志在社群網站上的加油訊息，兩人都是他曾在訪問中表示喜歡的藝人。黃宣優在與呂書晶的對話中說，「明年亞洲運動會再來挑戰一次吧」，呂書晶則笑回「衝呀」。

安山這次賽事期間因在背心別上女團MAMAMOO應援手燈造型的別針而成為話題，MAMAMOO及她曾表示支持的女團宇宙少女成員都在社群網站上恭喜她獲得金牌。

而在安山接連拿下射箭混合團體、女子團體及女子個人等3面金牌同時，她積極宣傳的4人樂團LUCY的歌曲也登上音源網站即時搜尋榜單。

在韓國被譽為桌球神童的17歲選手申裕斌則是紅遍全世界的韓團BTS成員V的粉絲，她在受訪時透露自己經常在比賽前聽BTS的新歌，看到V在粉絲交流平台上為自己加油，讓申裕斌不禁驚喜大呼「怎麼會發生這種事」。

不只韓國選手，1日與呂書晶同場競技的26歲墨西哥選手莫雷諾（MORENO Alexa）賽後在社群網站上公開自己是韓團EXO成員Xiumin的粉絲，直言「有機會真的很想見一面，如果有人認識的話請打給我」。

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