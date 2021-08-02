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東奧／抵制性侵犯隊友 美國擊劍隊戴粉色口罩抗議

聯合新聞網 / 綜合報導
美國擊劍代表隊其中3人戴著粉色口罩出席賽事，與另一名戴著黑色口罩的隊友哈季奇（Alen Hadzic）形成強烈對比，原來他們想藉此抗議屢次犯下性侵案件的哈季奇，並向美國安全運動中心（U.S. Center for SafeSport）抗議不應保留後者的參賽資格。 取自推特@IbtihajMuhammad
美國擊劍代表隊其中3人戴著粉色口罩出席賽事，與另一名戴著黑色口罩的隊友哈季奇（Alen Hadzic）形成強烈對比，原來他們想藉此抗議屢次犯下性侵案件的哈季奇，並向美國安全運動中心（U.S. Center for SafeSport）抗議不應保留後者的參賽資格。 取自推特@IbtihajMuhammad

東京奧運賽程還剩最後一週，擊劍金牌戰也在日前落幕，美國擊劍代表隊其中3人戴著粉色口罩出席賽事，與另一名戴著黑色口罩的隊友哈季奇（Alen Hadzic）形成強烈對比，原來他們想藉此抗議屢次犯下性侵案件的哈季奇，並向美國安全運動中心（U.S. Center for SafeSport）抗議不應保留後者的參賽資格。

哈季奇在入選國家隊替補後，接續被3名女子指控曾在2013-15年期間進行性侵害，雖然美國安全運動中心一度裁決禁止哈季奇參賽東奧，最終卻上演大逆轉，裁定表示他的停賽處分不適用指控內容，而哈季奇的出賽「並不會損害美國與他的運動生涯聲譽」，因此恢復他的參賽資格。

事件一出讓擊劍國家隊的成員無法接受，向美國安全運動中心提出質疑後，最終做出讓步，決定讓哈季奇與其他選手分開起居，訓練時期也將他與女性隊員分隔兩地，不過在出賽時，國家隊的成員仍選擇戴上粉色口罩進行無聲的抗議。

最終美國在擊劍隊賽事中奪下銅牌，不過身為替補的哈季奇自始至終都沒有出賽。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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