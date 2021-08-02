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奧運選手飛機搭什麼艙等？ 荷蘭高球選手由姊姊開飛機載回家

聯合新聞網 / 綜合報導
荷蘭選手范·丹姆（Van Dam，圖左）曾在結束比賽後，由身為機長的姐姐（圖右）開飛機載回家。圖擷自KLM Taiwan
荷蘭選手范·丹姆（Van Dam，圖左）曾在結束比賽後，由身為機長的姐姐（圖右）開飛機載回家。圖擷自KLM Taiwan

在出發赴東京參加奧運時，羽球國手戴資穎曾在IG上表示，中華代表隊選手搭乘的是「經濟艙」，引發網友熱議。對比之下，KLM荷蘭皇家航空在臉書發文，除了恭喜台灣高球一哥潘政琮摘下銅牌外，也分享了荷蘭的高爾夫選手范·丹姆（Van Dam）曾經在結束海外賽事後，由身為荷蘭航空機長的姊姊，直接開飛機載妹妹回家的趣聞。

潘政琮昨（1）日在奧運比賽上，經過一番激烈競爭後，上演大逆轉成功奪下銅牌，這是台灣高球史上的第一面奧運獎牌。KLM荷蘭皇家航空日特別在臉書恭喜台灣選手得到高爾夫銅牌。

東京奧運女子個人高爾夫比賽第一輪，將於8月4日登場，范·丹姆也有參賽。KLM荷蘭皇家航空在臉書分享荷蘭的高爾夫球選手范·丹姆，曾在比賽結束後，由身為荷航機長的姐姐開波音737飛機踏上歸途。底下網友羨慕地表示「這姐姐太好了」、「這樣的返家感覺真好！」。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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