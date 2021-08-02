東奧自動巴士驚艷墨西哥泳將 拍影片開箱大讚：彷彿置身未來
東京奧運除了場上表現以外，為了迎接這場盛會，場下同樣也做了相當多的準備。最近外國選手，就對東奧的自動巴士感到相當驚奇，PO上社群網站後更獲得了許多回響。
根據日本媒體「ENCOUNT」報導，墨西哥游泳代表選手帕奇科（Rommel Agmed Pacheco Marrufo），最近在個人抖音上面，分享他乘坐東京奧運的「自動巴士」影片。從車子的內外觀設計，就能讓人感到一股科技風。
@rommel_pacheco
El trasporte del futuro 🇯🇵 #tokyo #espirituolimpico #rommelpacheco #olympics #olimpics♬ 春を告げる - yama
帕奇科在影片中陸續介紹，車子的一切全部都是自動化的，並且到處都有設置攝影機和感應器，以便對應各種不同的狀態。他也聽說未來在東京，將會以這種公車做為大眾運輸，因此對他來說，就好像已經置身在未來世界一樣。
網友們看了，紛紛回應「簡直不敢置信」、「太厲害了吧」、「好帥氣啊」、「日本好進步啊」、「日本人最高」、「其實1970大阪萬博就曾展示過電動巴士了」、「自動駕駛將迎來大眾運輸也能運轉沒問題的時代」、「雖然技術很進步，不過有腐敗的政治家在，恐怕很難創造能順利廣泛運用的環境」。
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言