奧運獎牌小祕辛 金牌其實是純銀鍍金打造

參與2020東京奧運的選手個個在場上努力拚搏，爭取名留青史的機會，也希望能把獎牌帶回家，而實際上，一枚奧運獎牌究竟值多少錢？

如果真的贏得獎牌，不論是金牌、銀牌或銅牌，幾乎都是無價之寶。

曾在2004年雅典奧運和2008年北京奧運拿下銅牌的前英國女子七項全能選手蘇瑟頓（Kelly Sotherton）告訴美國有線電視新聞網體育頻道（CNN Sport），她的獎牌提醒著，她的拚命和努力終有報償。

她向CNN Sport表示：「我絕對不會賣掉我的獎牌，它們意義重大。」

蘇瑟頓表示，她把獎牌放在隨手可得之處，而非收藏在裱框裡。她補充說道：「我認為有時把它們戴起來挺不錯的。」

歷屆奧運獎牌的設計都有變化，今年是由日本設計師川西俊一操刀，每面金、銀、銅牌直徑均為8.5公分，厚度則從0.77公分到1.21公分不等。

事實上，金牌是由純銀鍍金打造，總重556公克，其中金的重量約6公克；銀牌則是由純銀打造，重量約550公克；銅牌重量約為450公克，事實上是由95%的銅和5%的鋅製成。

若以當今市價來看，一枚金牌熔化後約值800美元（約新台幣2萬2600元）；銀牌約值450美元（約新台幣1萬2700元）；銅牌則約5美元（約新台幣140元）。

本月稍早，一枚來自1896年雅典奧運贏家的獎牌在拍賣會上以18萬美元（約新台幣508萬元）落槌；古巴射擊選手普波（Leuris Pupo）在2012倫敦奧運的金牌結標金額達7萬3200美元（約新台幣207萬元），同胞柏卓梭（Ivan Pedroso）在2000雪梨奧運的跳遠金牌以7萬1335美元（約新台幣201萬元）成交，這3枚獎牌都是透過波士頓的「名人簽名拍賣」（RR Auction）售出。

總部位於倫敦的鮑德溫拍賣公司（Baldwin's）人員格雷多（Richard Gladdle）表示，奧運選手通常會把贏得的獎牌保留下來。他說：「（獎牌）拿出來拍賣是相當罕見的事。」他還表示，獎牌會出現在拍賣會場，通常是為了慈善因素。

鮑德溫拍賣公司唯一賣過的奧運獎牌是1912年的一枚金牌。1912年斯德哥爾摩奧運是最後一次用純金打造金牌的奧運。

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