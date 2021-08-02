吸血幫凶！球評怒：用安博盒子等於在「路邊拉屎就走」的人

奧運開打全民瘋比賽，然而黑人陳建州近日被抓包使用非法機上盒「安博」觀賽，引發網友炮轟。知名球評石明謹解析，非法機上盒的伺服器是超大主機，擷取畫面提供用戶觀看，等於機房只要付一個用戶的費用，就可以提供其他人觀賞，賺取用戶購買機上盒的費用。他痛批，「那些用安博盒子還跳出來嗆的，就是蹲在路邊拉屎、拉完就走的人」。

奧運開打，電視台若要進行轉播，必須購買轉播權才可合法轉播，或是民眾也可在網上繳交月費，觀看正版轉播。然而陳建州近日因為一張截圖被抓包使用非法機上盒安博，一開始他還聲稱是「朋友的截圖，很傻眼」，等到紙包不住火後才坦白道歉，但仍引發網友不滿。

知名球評石明謹解析，機上盒架構大致分為擷取端、伺服端、用戶端。第一擷取端，首先在台灣設一個機房，裡面有各種的視訊擷取設備，然後這個機房有申請第四台、MOD，或是其他包括網路在內，各種台灣的收視方式，然後把影像擷取之後，用網路傳到位於中國境內的伺服器。

而伺服器就是個超大主機，把從台灣傳過來的各個頻道內容，讓用戶端的盒子，可以連上來讀取，用戶可以透過盒子內的軟體上網，把這些內容傳到每個用戶的家中，當然，擷取的畫面為了在網路傳送，必須壓縮，所以用戶看到的畫面，品質是比不上原始畫質的。

石明謹表示，以極端的假設，假設台灣有一千萬個盒子用戶，但是這個機房只要辦一台MOD，付一個用戶的費用，這一千萬人就可以免費看到MOD的節目，那MOD本來可以有一千萬戶的收入，就變成只有一戶的收入了。

然而製作這些頻道內容或是購買版權，可能要耗費上億元，但是這些盒子公司，只要繳一個月的月費，他就可以把這些訊號抓起來，然後傳給用戶，最終電視台花了一億，然後盒子公司花了199元，加上一千萬的設備費用，他就可以賣一千萬台盒子，每台4000元，他可以賺400億，而電視台只收到他的199元。

我國羽球「世界球后」戴資穎（前）昨天在東京奧運女單金牌戰不敵大陸好手陳雨菲（後）。特派記者余承翰／東京攝影

結果終將造成電視台虧損，以後沒有辦法製作優質節目甚至倒閉，他直言，「你當然覺得省下每個月的月租費或是頻道收視費很爽，但其實你只是在幫忙吸血，吸別人辛苦花錢製作或買來的內容。

法律上來說，你不是內容的製造者，就好像你上網看了一篇文章，這文章是不是抄來的也不關你的事，但如果你明知道這文章是抄的，還每天上網看，甚至抖內抄襲的作者，你就是抄襲的幫兇」。

石明謹表示，「那些用安博盒子還跳出來嗆的，就是這種人，你蹲在路邊拉屎，拉完就走，也沒刑責，爽不爽？當然爽，既通風又省水費，但你就是污染環境，不識字又沒衛生」。

其他網友也紛紛留言「大家都買盒子，第四台就越來越難經營，品質無法提升，做不下去人民就會失業」、「盜版就盜版還一堆理由，怎麼跟某國人很像」、「支持正版，尊重創作者」、「愛隨地大便的人是無法懂衛生的」。

也有網友指出機上盒問題，「其實這商業模式註定無法永續：業者只能收到一次買硬體設備的錢，卻要一直付出維持服務的費用。一開始當然是暴利，但最可能發生的事情是當機器銷量過頂點開始下滑後，業者也已把賺回來的錢挪用到他處。只要他高興，隨時都會把服務收攤，機器變成一台電子垃圾」。

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