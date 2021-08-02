鉛球／美國選手聲援受壓迫者 頒獎台比X抗議恐遭懲處

美國鉛球選手桑德斯成為第一位在東京奧運頒獎台上做出抗議動作的選手，她或許將因此面臨紀律處分。

25歲的非裔美籍田徑選手桑德斯（Raven Saunders）昨天稍早在比賽中獲得銀牌後，她在頒獎典禮上高舉雙臂，在頭部上方交錯，擺出「X」的手勢，以示抗議。

美國媒體報導指出，身為非裔人士、且常直言力挺LGBT權利的桑德斯表示，她擺出的手勢，是為了聲援「受壓迫的人」。

在昨天拿下銀牌後，桑德斯表示，她想代表「正在世界各地奮鬥，卻沒有平台可以為自己發聲的人」。

桑德斯的抗議行為，是國際奧林匹克委員會（IOC）訂出的規定首次面臨考驗，因為規定禁止在奧運頒獎台上，做出任何型式的抗議。

IOC在東奧賽前調整了關於運動員抗議的規定，表示賽前溫和的抗議將獲允許。

然而，IOC對於頒獎台上的抗議仍維持嚴格的禁令。

桑德斯會受到怎樣懲處，目前仍不得而知。

上個月最新發布的IOC準則提到，抗議行為的紀律處分，將「與破壞的程度、違規行為與奧林匹克精神相左的程度成比例」。

美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）在賽前就曾表示，不會因為運動員抗議而對其做出制裁。

去年，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，在美國引發全國性的抗議活動。USOPC在檢討規定後，對於運動員在頒獎台上的抗議行為，態度有了軟化。

專家表示，IOC將會考量任何制裁可能引發的反彈，不太可能會對在東奧抗議的運動員下重手。

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