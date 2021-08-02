快訊

特殊交友圈再傳家庭6確診 鄭文燦：差20天以人追人查出

白俄田徑選手批教練險遭逼回國 受日警保護報平安

中央社 / 莫斯科2日綜合外電報導
白俄羅斯田徑選手齊瑪諾斯卡雅。 路透
白俄羅斯田徑選手齊瑪諾斯卡雅。 路透

白俄羅斯運動員齊瑪諾斯卡雅昨天宣稱遭國家代表隊強行帶至機場，要她退出東京奧運返國，她今天表示，目前人在日本接受警方保護，「平安無事」。

齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）透過聲援反對派運動員組織「白俄羅斯運動團結基金會」（Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF）發表聲明：「我平安無事，他們正在決定我要去哪兒過夜。」

國際奧林匹克委員會（IOC）與東京奧運主辦單位表示：「今晚跟齊瑪諾斯卡雅談過，她和羽田機場有關當局人員在一起，目前有東京2020奧運工作人員陪同。她告訴我們，她覺得自己沒有危險。」

24歲的齊瑪諾斯卡雅表示，她批評白俄羅斯體育總會未先告知，就要她參加奧運接力項目之後，白俄代表隊隊職員就試圖讓她離開日本。

她之前在Instagram寫道：「我們偉大的老闆總替我們決定一切。」現在這則貼文已經移除。

齊瑪諾斯卡雅後來在另一篇Instagram貼文寫道，如果能「事先得知此事、聽到有人解釋狀況，問我能不能跑400公尺，我反應就不會這麼激烈」。

「但他們在背後替我決定所有事情。」

白俄羅斯運動團結基金會表示，白俄官員試圖「遣返」齊瑪諾斯卡雅。該組織稍早表示，這位短跑選手當時和白俄代表隊主管在東京的機場，上傳了影片向國際奧會陳情。

齊瑪諾斯卡雅在影片中說：「我被施壓，他們試圖在未經我許可的情況下，帶我離開這個國家。我請求國際奧會介入。」

白俄羅斯運動團結基金會後來發布聲明證實齊瑪諾斯卡雅安全。白俄奧林匹克委員會宣稱齊瑪諾斯卡雅是因為「情緒與精神狀態」問題，依照醫囑離開東奧，但齊瑪諾斯卡雅透過白俄羅斯運動團結基金會表示，白俄奧委會的說法「不是事實」，她並未接受醫師檢查。

國際奧會稍早對法新社發出聲明說：「國際奧會在看到媒體報導後正在調查此事，也要求白俄奧委會官員釐清事實。」

東奧萬花筒 2020東京奧運 白俄羅斯

延伸閱讀

田徑／白俄女將批評教練遭下令返國 拒絕登機

相關新聞

傳東奧「超級變變變」氣跑瑪利歐 日媒揭任天堂最後一刻怒退開幕式真相

今年東奧開幕式表演，讓人印象深刻的，除了以奧運賽事LOGO為主題的「超級變變變」，還有大量的經典電玩遊戲音樂，勾起許多人的童年回憶。不過，發現了嗎？這些電玩音樂獨獨漏了最經典的「超級瑪利歐」，到底是怎麼回事？

在暗夜浪濤中游3.5小時救20難民 馬蒂妮2度入選奧運難民隊

在2015年8月的一天晚上，只有17歲的尤斯拉馬蒂妮（YUSRA MARDINI）跟著姊姊莎拉一起，想逃離陷入戰亂的家鄉敘利亞。在至多只能載7人的橡皮艇上，卻塞了20多個有同樣計畫的人。

白俄田徑選手批教練險遭逼回國 受日警保護報平安

白俄羅斯運動員齊瑪諾斯卡雅昨天宣稱遭國家代表隊強行帶至機場，要她退出東京奧運返國，她今天表示，目前人在日本接受警方保護，...

日本24小時超商成救世主？紐時：東奧的無名英雄

東京奧運如火如荼地展開，不過同時東京仍處於緊急狀態、新冠確診呈上升趨勢，讓成千上萬為了報導奧運的外國記者的飲食場所成為一...

田徑／白俄女將批評教練遭下令返國 拒絕登機

日媒報導，白俄羅斯選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）2日預定參加東京奧運女子200公尺短...

奧運看體育台熱 戴資穎金牌戰料掀收視高潮

羽球女單金牌戰預計今天晚間舉行，代表台灣出賽的戴資穎排名世界第一，對手是排名第二的中國選手陳雨菲。中華電信MOD愛爾達體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。