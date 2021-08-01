舉重／中國呂小軍破奧運紀錄奪金 網看錯重點：老婆很漂亮

中國代表團贏得本屆第21金，男將呂小軍在舉重項目做出破奧運紀錄成績，以37歲之齡成為最年長的舉重金牌得主。

東京奧運會男子舉重81公斤級決賽，中國運動員呂小軍造出抓舉170公斤、挺舉204公斤，以總成績374公斤奪金，是中國代表團今屆第21金；他同時在三項成績均創出奧運紀錄。

37歲的呂小軍過去亦曾在倫敦奧運的77公斤級奪金，上屆也摘銀，目前已累積3面獎牌，成為中國奧運獎牌最多的舉重運動員，也是最年長的舉重金牌得主。

他賽後在微博發文，表明年齡對他來說不是問題，「誰說37歲不行？我的舉重人生沒有極限。這塊奧運金牌送給我兩個寶貝女。請繼續為中國舉重隊加油！」

呂小軍談及兩名女兒，相當溫馨，實際他的家庭也幸福美滿，不時上傳自己跟家人的生活照，當中包括曾是舉重隊員的妻子。

呂小軍老婆十分漂亮，她也曾是舉重隊成員。圖／取自呂小軍微博

9年前呂小軍贏得奧運金牌，翌年即跟相戀10載的女友郭喜艷結婚，婚後再育有兩女。有網友就放錯重點，直言呂小軍的老婆十分漂亮。

他賽後也向妻子表示感謝：「這些年我在外邊比賽，由妻子照顧兩個孩子，她一直支持我這麼多年，這塊金牌，她有一半功勞。」

呂小軍家庭幸福美滿，生活照十分溫馨。圖／取自呂小軍微博

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文章授權轉載自《香港01》

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