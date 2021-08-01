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東奧體操／完美落地！李智凱鞍馬摘銀 台灣體操第一人

體操／日本彈床一哥撞頭被彈飛 中國元老摘銀轉戰娛樂圈

香港01 / 袁志浩
亮介犯錯令他未能晉級決賽。圖／取自路透社
亮介犯錯令他未能晉級決賽。圖／取自路透社

奧運彈床項目幕幕驚險，日本「一哥」堺亮介今日（31日）亮相，首套動作就犯錯，雖然「人無事」，但斷送晉級資格。中國「四朝元老」董棟就奪銀，僅以0.5分之差不敵冠軍的白羅斯選手列雲諾維治（LITVINOVICH Ivan）。

彈床項目昨日由中國隊包辦女子組金銀牌，男子組賽事今日展開，早上初賽卻有意外發生。日本彈床「一哥」堺亮介在第一套指定動作就出現恐怖失誤，未能完成全套動作；他受事件影響，第二套動作同樣犯錯，結果僅得62.250總分，跟首名晉級的白羅斯運動員相差超過50分，慘被淘汰。

堺亮介十分失望。圖／取自路透社
堺亮介十分失望。圖／取自路透社

從影片可見，堺亮介或因前一跳力度不夠，騰空時間不足，導致未能完成空中動作。他落地時腳跟頭部幾乎同時落地，幸彈床能卸力，他即時被彈飛到比賽區域之外。堺亮介隨即一臉懊悔，閉眼嘆息。

由於在之前體操男子全能決賽上，日本新星橋本大輝雖在跳馬落地時失誤、一隻腳踏出界外，卻仍力壓中國蕭若騰奪金。事件引發中國大陸網友不滿，有人因此把兩件事拉上關係，指堺亮介「肯定是被橋本大輝絆腳了。」

而其實同場中國也有高磊因失誤遭淘汰，然而另一位老將董棟以61.235分獲得銀牌，這位「四朝元老」在此項目共收穫1金2銀1銅，正式告別奧運，據指未來或轉戰娛樂圈。

董棟是中國隊四朝元老，每屆參加彈床賽事，都有牌落袋。圖／取自路透社
董棟是中國隊四朝元老，每屆參加彈床賽事，都有牌落袋。圖／取自路透社

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文章授權轉載自《香港01》

東奧萬花筒 2020東京奧運

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