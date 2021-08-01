羽球／「妳一定要贏到最後喔」依瑟儂感性發文 祝戴資穎奪金

戴資穎30日對上泰國球后依瑟儂（Ratchanok Intanon），兩人實力相當，上演世紀大對決，小戴苦戰到第三局才擊敗「宿敵兼好友」依瑟儂。比賽過程中兩人一度先後撲地救球，雙雙精疲力盡躺在地上的經典畫面被粉絲以Q版漫畫呈現，依瑟儂開心收藏外，今天也在IG發文祝福小戴「妳一定要贏到最後喔！」

今在IG發文，以數張日前兩人激戰的漫畫預祝好友戴資穎順利奪金，首圖更是由台灣漫畫創作者Soon順順所繪，圖中呈現兩人撲地救球後雙雙躺地休息的經典畫面，對白則是依瑟儂對戴資穎說：「妮（妳）一定⋯要贏到追（最）後喔！」

依瑟儂也在文中寫道「謝謝所有可愛的訊息，也祝小戴好運！」，戴資穎也親自回覆好友祝福「謝謝妳， May」。該貼文讚數至今已達28.5萬，許多台灣網友也紛紛湧入留言，直呼兩人是「真心好友」。

依瑟儂昨（31日）也在FB發文，分享粉絲以Q版漫畫、插畫呈現她與好友戴資穎各自拚盡全力救球後雙雙倒地的畫面，更感動表示「謝謝所有我與戴的可愛插畫，這幕會永遠在我的記憶裡」。

東京奧運女單金牌戰預計於今日晚間8點20分開打，由戴資穎對上中國好手陳雨菲，兩人過去對戰18場，小戴取得15勝3敗的戰績。小戴今天也在IG限時動態分享腿上貼著運動貼布的影片，直呼「腿兒～再撐一場，加油！」

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