奧運羽球場見「這兩支」霧煞煞 用途曝光還曾遭球王調侃
我國羽球好手戴資穎在昨（31）日晚上對戰印度的辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu），直落二闖入女單金牌戰，創台灣紀錄，而在看比賽的同時，就有眼尖的網友注意到奧運羽球賽場上有兩支奇怪的設施，便好奇發問這有什麼功能。
原PO在PTT貼文以「 請問一下，羽球網旁邊這兩支是什麼？」為題指出，自己看了好幾場東奧羽球的賽事，場邊都有一個人坐在裁判對面，然後有兩支東西放在前面，都不知道這是什麼就很好奇，便想藉此發文詢問「有沒有羽球專家可以幫忙解答用途啊？」
此文一出，不少網友就紛紛留言解答，「抓發球過高的喔」、「羽球發球有限制高度，這是測高度的」、「發球高度不能高過那個東西，旁邊的人專門審這個」、「以前羽球發球看腰以下，但太過個人主觀，後來改一律要115公分以下，這是測高度器具」、「那人叫做發球審查員喔，旁邊就是測發球高度的」、「2018年改的新規則，不管選手是高是矮，都不可超過115公分」。
事實上，根據世界羽球聯盟在2018更改規定，規定選手發球要從低於115公分的位置發出，但這樣的改制也引來丹麥前球王安賽龍不滿，他曾在自己的社交平台上發布影片，用蹲地發球和跪地發球等搞笑的姿勢調侃世界羽聯，以表達對新規的不滿。
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言