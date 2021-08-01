東奧新增18人染疫 總計6人遭取消資格

東京奧運暨帕運組織委員會今天公布，18名跟東奧相關的海內外人士確診感染，其中1人是選手。另外，至今已有6人因違反東奧防疫規則遭取消資格，包括2名選手及4名工作人員。

日本朝日新聞報導，組織委員會今天公布18名跟東奧相關的海內外人士確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中1人是選手。總計組織委員會從7月1日開始公布以來，至今累計259例。

18人中有11人是組織委員會委託業者、5人是大會相關人士，選手及志工各1人；18人中有5人來自海外，13人住在日本。

另外，每日新聞報導，組織委員會秘書長武藤敏郎今天說，總計已有6人違反東奧防疫規定遭取消參加資格。

組織委員會表示，6人中有2人是喬治亞柔道選手，另外4人是涉嫌違反麻醉藥品管制法（麻藥取締法）遭逮的英國籍與美國籍大會工作人員。

除了被取消參加資格的6人外，另外有8人一度被暫停參加資格、14人被處嚴重告誡等處分。

東奧防疫規則禁止相關人士出入觀光地及餐飲店，也不允許拿下口罩，武藤說，少數人違反規則將影響到遵守規則的絕大多數人的評價，希望大家都能確實遵守規則。

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