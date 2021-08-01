東奧新增18人染疫 總計6人遭取消資格
東京奧運暨帕運組織委員會今天公布，18名跟東奧相關的海內外人士確診感染，其中1人是選手。另外，至今已有6人因違反東奧防疫規則遭取消資格，包括2名選手及4名工作人員。
日本朝日新聞報導，組織委員會今天公布18名跟東奧相關的海內外人士確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中1人是選手。總計組織委員會從7月1日開始公布以來，至今累計259例。
18人中有11人是組織委員會委託業者、5人是大會相關人士，選手及志工各1人；18人中有5人來自海外，13人住在日本。
另外，每日新聞報導，組織委員會秘書長武藤敏郎今天說，總計已有6人違反東奧防疫規定遭取消參加資格。
組織委員會表示，6人中有2人是喬治亞柔道選手，另外4人是涉嫌違反麻醉藥品管制法（麻藥取締法）遭逮的英國籍與美國籍大會工作人員。
除了被取消參加資格的6人外，另外有8人一度被暫停參加資格、14人被處嚴重告誡等處分。
東奧防疫規則禁止相關人士出入觀光地及餐飲店，也不允許拿下口罩，武藤說，少數人違反規則將影響到遵守規則的絕大多數人的評價，希望大家都能確實遵守規則。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言