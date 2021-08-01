家有舉重女神和星光幫 郭婞淳對他甜喊「謝謝最帥舅舅」

舉重好手郭婞淳奪下中華隊東京奧運首金，讓台灣站上國際舞台，成為民眾心中永遠的「舉重女神」。而女神的家族基因真的太強大，家有金牌選手外還有藝人明星，郭婞淳的舅舅是《超級星光大道》一班的盧學叡，兩人感情深厚，郭婞淳更甜喊盧學叡是「最帥舅舅」。

《超級星光大道》出道的盧學叡是舉重女神郭婞淳的舅舅，賽前他在FB發文，在文中寫道「每個運動員都值得被看見，每一種項目都是重點項目」，但他接著幽默笑說「但不是每個舅舅，都跟郭婞淳的舅舅一樣帥！」他也邀請網友一同「心存婞念」，集氣祝福她成功奪金，而郭婞淳也開心回應「謝謝最帥的舅舅」。

郭婞淳奪金後盧學叡也感性發文，他指出那些扛起的重量都是郭婞淳用無數汗水與挫折換來的，「那些數字的堆疊，是妳花了多少日子才有的成就。」他相當疼惜郭婞淳的辛苦，但也為她感到驕傲，「知道妳一路走來的不輕鬆，所以當妳舉起每一個重量，我都覺得好感動好感動！」

他也幽默笑說女神舉重成功後的美麗笑容是「天生的」，「還給我戴香奈兒耳環，我的勒？」文末他也跟女神喊聲「辛苦了」，希望最厲害的外甥女好好休息，「今天就好好放鬆一下，享受這個值得紀念的一天！」

商品推薦