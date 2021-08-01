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喬治亞兩銀牌選手違規觀光遭鍘 代理大使致歉

中央社 / 東京1日綜合外電報導
馬爾格韋拉什維利。 路透
馬爾格韋拉什維利。 路透

在東奧不同量級分別拿下銀牌的兩名喬治亞男子柔道選手，因違反東奧防疫規則前往東京鐵塔觀光，成為遭取消參加東奧大會資格證首例，喬治亞駐日本臨時代理大使也代替選手致歉。

日本日刊體育報導，東奧暨帕運組織委員會昨天宣布，有入住選手村的大會相關人士因為外出觀光，被取消參加東奧大會的資格證。這是違反東奧防疫規則遭開鍘首例。

遭開鍘的兩名喬治亞柔道選手，分別是66公斤級的馬爾格韋拉什維利（Vazha Margvelashvili），及73公斤級的沙夫達圖阿什維利（Lasha Shavdatuashvili）；兩人都在東奧奪得各自量級銀牌。

兩人因外出前往東京鐵塔觀光，東奧暨帕運組織委員會公關負責人認為是違反防疫規則「無法容忍的事例」，決定取消兩人資格證，無法再進入東奧相關場館。

時事通信社報導，面對自家選手出包，喬治亞駐日本臨時代理大使列札瓦（Teimuraz Lezhava）透過推特表示，「我代替選手並以一國代表的身分由衷表達歉意」。

目前已知兩名喬治亞選手已離開日本。

東奧防疫規則規定選手只能往返會場與選手村，禁止前往觀光地區。

與此相關，日本放送協會（NHK）報導，歐洲媒體相關人士7月27日曾在東京都下榻飯店群聚飲酒跟飲食，組織委員會也對相關人等違反防疫規則祭出暫時停止其資格證處分。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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