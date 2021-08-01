羽球／最後一球IN！廠商速推周邊商品 T恤、國旗設計樣樣來

「聖筊組合」李洋、王齊麟31日在東京奧運羽球男雙決賽中，對戰來自中國的選手，最終抱回金牌。而關鍵性的最後一球，雖然對手提出挑戰，最終仍在「鷹眼」科技輔助系統判定下，確定該球為界內並由我國勝出，讓國人興奮不已，更有粉絲專頁以決勝球的畫面製圖、推出周邊商品，引發關注。

東奧羽球男雙金牌戰中，我國對戰強勁對手「中國雙塔」李俊慧、劉雨辰，第一局率先拿下，而第二局的最後一球擊出後，將球送到後場空檔，裁判比出壓線手勢，隨後對方針對決勝點（match point）提出挑戰，但經過鷹眼判斷，該球仍被認定為界內（in），確定由「麟洋配」奪下冠軍。

不少網友針對最後一球的判定畫面發揮創意，粉專「taiwansays」就以畫面中的白線為「T」字母，設計成「TAIWAN」字樣，還有人直接將圖製成一款「聖筊國旗」；此外，不少廠商也隨之推出周邊商品，包含服裝品牌「地圖製造」推出相關圖樣的毛巾、排汗衫，文創粉專「下港菩龍宮」則做出「聖筊短T」，甚至附上雙關諧音詞，主打「羽神同行」。

李洋、王齊麟最後一球的判定畫面，被網友們重新設計製圖，還有廠商推出周邊商品。圖擷自 instagram

李洋、王齊麟最後一球的判定畫面，被網友們重新設計製圖，還有廠商推出周邊商品。圖擷自 facebook

創新的圖片和商品，讓網友看了紛紛笑回「不in怎麼行！」、「台灣設計師球速真快」、「先觀望，可能還有小戴版的」、「廠商頭腦也動太快」、「太有創意了」、「那個in的巧思實在太讚了」、「拜託不要限量，我好怕搶不到」、「關鍵時刻看到這個就是爽快，感謝強大的網友」。

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