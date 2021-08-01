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田徑／美鉛球女將出賽扮「小丑」 桑德絲：享受被注目的感覺

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
桑德森預賽戴了像防毒面具一樣的「小丑」口罩。 路透
桑德森預賽戴了像防毒面具一樣的「小丑」口罩。 路透

留著俐落平頭，將頭髮挑染成一半紫一半綠，臉上還戴著引人注目的「小丑」防毒面罩，她是美國田徑女將桑德絲（Raven Saunders），然而這些裝扮並不只是譁眾取寵而已，她更以預賽第三名的堅強實力取得鉛球項目的決賽資格，最後再改變「綠巨人浩克」造型參加決賽獲得銀牌。

「這是一種致敬小丑的方式，並為比賽帶來一點震撼」桑德絲說，「我知道這些照片看起來非常瘋狂。」

25歲的桑德絲在2016年的里約奧運初次亮相，當時她於鉛球項目獲得第五名，然而卻在之後的一連串賽事中陷入掙扎，她坦言自己有過自殺的念頭，並在2018年接受了心理治療，最後成功從陰影中走出。

「療程幫助我找到了自己身為運動員以外的價值，除此之外，也讓我重新愛上體育競賽。」桑德絲在東奧會場上戴上了有小丑圖樣的防毒面罩，但她這麼做的理由與防疫無關，完全就是為了成為全場焦點。

「我知道，我受到了許多鎂光燈的青睞，但我很享受被注目的感覺。」桑德絲在女子鉛球預賽擲出了19米22的好成績，並以總成績第三名之姿晉級決賽，。

美國田徑女將桑德斯（Raven Saunders）。 美聯社
美國田徑女將桑德斯（Raven Saunders）。 美聯社

東奧萬花筒 2020東京奧運 田徑

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