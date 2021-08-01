田徑／美鉛球女將出賽扮「小丑」 桑德絲：享受被注目的感覺
留著俐落平頭，將頭髮挑染成一半紫一半綠，臉上還戴著引人注目的「小丑」防毒面罩，她是美國田徑女將桑德絲（Raven Saunders），然而這些裝扮並不只是譁眾取寵而已，她更以預賽第三名的堅強實力取得鉛球項目的決賽資格，最後再改變「綠巨人浩克」造型參加決賽獲得銀牌。
「這是一種致敬小丑的方式，並為比賽帶來一點震撼」桑德絲說，「我知道這些照片看起來非常瘋狂。」
.@GiveMe1Shot understood the assignment. #TokyoOlympics pic.twitter.com/LICpWU6phu— Team USA (@TeamUSA) July 30, 2021
25歲的桑德絲在2016年的里約奧運初次亮相，當時她於鉛球項目獲得第五名，然而卻在之後的一連串賽事中陷入掙扎，她坦言自己有過自殺的念頭，並在2018年接受了心理治療，最後成功從陰影中走出。
「療程幫助我找到了自己身為運動員以外的價值，除此之外，也讓我重新愛上體育競賽。」桑德絲在東奧會場上戴上了有小丑圖樣的防毒面罩，但她這麼做的理由與防疫無關，完全就是為了成為全場焦點。
「我知道，我受到了許多鎂光燈的青睞，但我很享受被注目的感覺。」桑德絲在女子鉛球預賽擲出了19米22的好成績，並以總成績第三名之姿晉級決賽，。
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言