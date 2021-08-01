射擊／陸女將奪金 幸運物小黃鴨髮夾、胡蘿蔔髮圈日銷破萬

中國射擊女將楊倩年僅21歲，便於東奧斬獲10公尺空氣步槍個人與混合團體2金，樸素打扮配上引人注目的小黃鴨髮夾與胡蘿蔔髮圈，讓中國年輕觀眾瘋狂，兩項商品一度於《淘寶網》熱銷到缺貨。

楊倩成為中國射擊國家隊第一位於同年收獲2枚金牌的運動員，她於頒獎時手比愛心的活潑姿態，讓外界留下的深刻的印象，而賽後採訪時的一句「黃色髮夾是我的幸運物」，更讓這項商品登上了熱門搜尋關鍵字。

據《杭州網》採訪，中國電商平台《淘寶網》賣家毛旭霞表示：「奪冠的第二天訂單就迅速增長，多是電商拿貨，可第二冠拿到後又來了一波，這一次不僅電商，一些實體店客戶也來要單子了，這幾天銷量都在萬件左右。」、「原來整個市場就五六家在賣，現在幾乎整個市場都在賣，配件很難跟上，即使這些天工人都忙到凌晨也來不及，只能盡力趕單。」

另一位賣家陳耿平也收獲大量訂單，他查看後台數據，發現購買身份大多都以學生和年輕人為主，有的是為了單純支持楊倩，有的則是為了拉近與冠軍的距離，當然也有人希望這兩樣東西也能給自己帶來好運。

中國射擊女將楊倩。 美聯社

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