快訊

桌球男團／莊智淵、陳建安、林昀儒直落三 擒克國晉8強

拳擊／黃筱雯晉級四強破紀錄 確定台灣史上首枚拳擊獎牌入袋

全國僅3萬人！這小國奪東奧2獎牌 得牌國手：運動只是興趣

聯合新聞網 / 綜合報導
歐洲迷你國「聖馬利諾」的射擊女將佩瑞莉在不定向飛靶項目勇奪銅牌。 圖／美聯社
歐洲迷你國「聖馬利諾」的射擊女將佩瑞莉在不定向飛靶項目勇奪銅牌。 圖／美聯社

全國人口僅3.4萬的歐洲小國「聖馬利諾(San Marino)」，女將佩瑞莉在29日的定向飛靶射擊奪得銅牌，不但是她個人運動生涯首次奪牌，更讓自己的國家在1960年首次參賽後，終於拿下奧運的第一面獎牌，成為奧運史上人口最少奪牌國家，沒想到兩天後，佩瑞莉與男子選手貝爾帝(Marco Berti)搭檔，在昨（31）日混合不定向飛靶奪得銀牌，根據奧運會官方計算，這個國家有0.006%的人奪得銀牌。

在29日的女子不定向飛靶決賽上，斯洛伐克老將什特費采科娃（Zuzana Stefecekova）交出43分的佳績，以1分之差險勝美國選手布朗寧（Kayle Browning）奪冠，而佩瑞莉則以29分的成績拿下銅牌，成為聖馬利諾史上首位拿到奧運獎牌的運動員。「這是我和我的國家的第一面獎牌，我們是一個小國，但我們感到非常驕傲！」賽後佩瑞莉激動地分享自己得牌的喜悅。

沒想到才過2天，聖馬利諾又有選手奪牌，佩瑞莉與男子選手貝爾帝(Marco Berti)搭檔，再奪下銀牌。「牌對聖馬利諾的選手來說，可能只是興趣而已」，38歲貝爾帝表示，拿下這面銀牌並不會讓他轉為職業射擊運動員，因為自己必須養家，需要過自己的生活，如果專心在射擊上，會讓他沒辦法賺錢過好日子，所以平時還是必須認真在律師工作上，其他時間再來練射擊。

「要在工作跟訓練之間取得平衡並不容易，我沒有那麼專注在射擊，我不是職業級的，我只是1名律師，所以對我來說，這一切(奪銀牌)都很奇怪。」對於貝爾帝的訓練模式，他也說明自己每週會有3天是在訓練，在奧運前1個月才改為每天訓練。

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

醫生整理「看奧運前必做8件事」 引千網友暴動：我心律不整！

政府沒照顧好運動員？球評揭「殘酷現況」：請仔細反思自己

奧運什麼比賽最該被取消？內行點名「這兩項」運動項目

桌球╱林昀儒賽末點喊暫停時機網罵翻 內行分析：能理解教練

相關新聞

影／英國媽媽賽艇手無緣獎牌 回國獲3寶貝最窩心歡迎

英國產後復出的35歲賽艇運動員Helen Glover，在東京奧運女子雙人單槳項目和拍檔Polly Swann得第4名而失落獎牌，她日前回家時卻得到3名孩子到機場接機，被網友大讚是最窩心的歡迎儀式，「你拿到3面金牌了，歡迎回家」！甚至連國際奧委會都在帖文回應，稱他們看到這個畫面都哭了！Glover其實已是2屆奧運金牌得主，產後復出除了是個人意願，同時還希望鼓勵各位媽媽別放棄自己所鍾愛的事。

影／女主持人突稱「你第三隻腳好厲害」 金牌泳手忍笑漲紅臉

東京奧運進行得如火如荼，除了場內比賽緊張刺激，場內亦有不少趣事令人忍俊不禁。先前TVB無綫電視奧運主持陳約臨訪問花劍金牌得主張家朗時，不斷大爆「迷妹」金句，更公開說：「我好喜歡你呀，怎麼辦？」隨即成為全城熱話，而英國廣播公司（BBC）1名女主持近日亦被指失言，公開向該國4x200米自由泳金牌泳手表示「你第三隻腳好厲害」，令泳手在鏡頭前忍笑到「漲紅臉」。

全國僅3萬人！這小國奪東奧2獎牌 得牌國手：運動只是興趣

全國人口僅3.4萬的歐洲小國「聖馬利諾(San Marino)」，女將佩瑞莉在29日的定向飛靶射擊奪得銅牌，不但是她個人運動生涯首次奪牌，更讓自己的國家在1960年首次參賽後，終於拿下奧運的第一面獎牌，成為奧運史上人口最少奪牌國家，除此之外，她又在昨（31）日在混合不定向飛靶奪得銀牌，根據奧運會官方計算，這個國家有0.006%的人奪得銀牌。

廣角鏡／東奧無限好

東奧首屆三對三籃球賽男子組比利時對荷蘭之戰，在彩霞滿天的黃昏時分登場，最後由拉脫維亞奪金。東奧今起將進入最後一周賽程。

羽球／粉絲畫兩人經典倒地圖 依瑟儂大讚想收藏

台灣羽球一姐戴資穎昨天擊敗泰國強敵依瑟儂，一幕兩人飛身救球後雙雙倒在地上的畫面成為經典，依瑟儂今天在臉書分享粉絲把這幕畫...

東南亞各國比一比 奧運選手奪牌後能得到多少獎金

鴻海創辦人郭台銘提議政府大幅提高給奧運得牌選手的獎金，甚至建議發給金牌選手1億元，引發國內討論。事實上不只台灣，東南亞各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。