全國僅3萬人！這小國奪東奧2獎牌 得牌國手：運動只是興趣

全國人口僅3.4萬的歐洲小國「聖馬利諾(San Marino)」，女將佩瑞莉在29日的定向飛靶射擊奪得銅牌，不但是她個人運動生涯首次奪牌，更讓自己的國家在1960年首次參賽後，終於拿下奧運的第一面獎牌，成為奧運史上人口最少奪牌國家，沒想到兩天後，佩瑞莉與男子選手貝爾帝(Marco Berti)搭檔，在昨（31）日混合不定向飛靶奪得銀牌，根據奧運會官方計算，這個國家有0.006%的人奪得銀牌。

在29日的女子不定向飛靶決賽上，斯洛伐克老將什特費采科娃（Zuzana Stefecekova）交出43分的佳績，以1分之差險勝美國選手布朗寧（Kayle Browning）奪冠，而佩瑞莉則以29分的成績拿下銅牌，成為聖馬利諾史上首位拿到奧運獎牌的運動員。「這是我和我的國家的第一面獎牌，我們是一個小國，但我們感到非常驕傲！」賽後佩瑞莉激動地分享自己得牌的喜悅。

沒想到才過2天，聖馬利諾又有選手奪牌，佩瑞莉與男子選手貝爾帝(Marco Berti)搭檔，再奪下銀牌。「牌對聖馬利諾的選手來說，可能只是興趣而已」，38歲貝爾帝表示，拿下這面銀牌並不會讓他轉為職業射擊運動員，因為自己必須養家，需要過自己的生活，如果專心在射擊上，會讓他沒辦法賺錢過好日子，所以平時還是必須認真在律師工作上，其他時間再來練射擊。

「要在工作跟訓練之間取得平衡並不容易，我沒有那麼專注在射擊，我不是職業級的，我只是1名律師，所以對我來說，這一切(奪銀牌)都很奇怪。」對於貝爾帝的訓練模式，他也說明自己每週會有3天是在訓練，在奧運前1個月才改為每天訓練。

Alessandra Perilli🇸🇲 has won #bronze in #Shooting - Women's Trap final at #Tokyo2020



This is the first #Olympics medal in history for San Marino!



With a population of around 34,000, #SMR is also the smallest country in history to win an @Olympics medal! #UnitedByEmotion pic.twitter.com/Sk56uSSyLB — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 29, 2021

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