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影／英國媽媽賽艇手無緣獎牌 回國獲3寶貝最窩心歡迎

香港01 / 撰文：李納德
英國35歲賽艇運動員Helen Glover今屆東奧失落獎牌，回國時卻收到最窩心歡迎，孩子走出來給她緊緊的擁抱。（「Helen Glover」Twitter影片截圖）
英國35歲賽艇運動員Helen Glover今屆東奧失落獎牌，回國時卻收到最窩心歡迎，孩子走出來給她緊緊的擁抱。（「Helen Glover」Twitter影片截圖）

英國產後復出的35歲賽艇運動員Helen Glover，在東京奧運女子雙人單槳項目和拍檔Polly Swann得第4名而失落獎牌，她日前回家時卻得到3名孩子到機場接機，被網友大讚是最窩心的歡迎儀式，「你拿到3面金牌了，歡迎回家」！甚至連國際奧委會都在帖文回應，稱他們看到這個畫面都哭了！Glover其實已是2屆奧運金牌得主，產後復出除了是個人意願，同時還希望鼓勵各位媽媽別放棄自己所鍾愛的事。

英國35歲賽艇運動員Helen Glover是2屆奧運金牌得主，2012年倫敦奧運及2016年里約奧運都封冠，今屆東京奧運是她生寶寶後復出，與33歲拍檔Polly Swann在女子雙人單槳項目奪得第4名。雖然無緣獎牌，但她回國落機的畫面卻令所有網友動容，外媒形容她得到3名孩子的擁抱足以抵消無緣獎牌的失落。

Glover在Twitter上分享影片，她推行李時叫了一聲媽咪，3名小寶寶馬上跑去「抱緊處理」。簡單一幕暖爆網友心，「這比獎牌更有意義，充滿愛和溫暖」、「今屆奧運最精彩時刻之一」，不少父母級網友都認為，世上沒有任何事情比擁抱久未見面的孩子更快樂，孩子遠比獎牌重要，「你拿到3面金牌了，歡迎回家」、「你的金銀銅牌都到齊了」。甚至國際奧委會都用官方Twitter回覆她的帖文，「我們哭了，享受你的家庭時光」。

產後復出雖沒有得到童話般的結局，但Glover是英國第首位榮升媽媽後繼續參加奧運的英國賽艇運動員。英國傳媒報道，Glover原本已有1名孩子，去年1月她再誕下一對雙胞胎。她稱產後在家中用划艇機訓練時，突然起了復出比賽的念頭，除了想再證明自己，還為了她的女兒，及每個擔心產後生活的女性，因為她知道，許多女生都擔心做媽媽後難以繼續做自己喜歡的事。復出後她除了照顧孩子還要兼顧訓練，也希望自己繼續參加奧運的舉動，能鼓勵到其他媽媽繼續運動。

35歲賽艇運動員Helen Glover和拍檔Polly Swann。 路透社
35歲賽艇運動員Helen Glover和拍檔Polly Swann。 路透社

35歲賽艇運動員Helen Glover(左)和拍檔Polly Swann。 路透社
35歲賽艇運動員Helen Glover(左)和拍檔Polly Swann。 路透社

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文章授權轉載自《香港01》

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