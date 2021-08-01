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影／女主持人突稱「你第三隻腳好厲害」 金牌泳手忍笑漲紅臉

香港01 / 撰文：卡洛兒
英國廣播公司（BBC）1名女主持被指失言，竟公開向該國金牌泳手表示「你第三隻腳好厲害」，令泳手在鏡頭前忍笑到「漲紅臉」。（影片截圖）
英國廣播公司（BBC）1名女主持被指失言，竟公開向該國金牌泳手表示「你第三隻腳好厲害」，令泳手在鏡頭前忍笑到「漲紅臉」。（影片截圖）

東京奧運進行得如火如荼，除了場內比賽緊張刺激，場內亦有不少趣事令人忍俊不禁。先前TVB無綫電視奧運主持陳約臨訪問花劍金牌得主張家朗時，不斷大爆「迷妹」金句，更公開說：「我好喜歡你呀，怎麼辦？」隨即成為全城熱話，而英國廣播公司（BBC）1名女主持近日亦被指失言，公開向該國4x200米自由泳金牌泳手表示「你第三隻腳好厲害」，令泳手在鏡頭前忍笑到「漲紅臉」。

英國廣播公司（BBC）1名女主持被指失言，竟公開向該國金牌泳手表示「你第三隻腳好厲害」，令泳手在鏡頭前忍笑到「漲紅臉」。（影片截圖）
英國廣播公司（BBC）1名女主持被指失言，竟公開向該國金牌泳手表示「你第三隻腳好厲害」，令泳手在鏡頭前忍笑到「漲紅臉」。（影片截圖）

英國男子游泳隊周三（28日）在4x200米自由泳奪得金牌，其中2名隊員Tom Dean及Matthew Richards接受BBC女主持人Clare Balding的視像訪問，她突然爆出1句「你第三隻腳好厲害（your third leg was just phenomenal）」，令人瞬間「三條線」，連2位泳手都在鏡頭前落力忍笑，故作正經地繼續回應。

其實「Leg」除了解作「腳」，在比賽中亦可以解釋為「賽段」，相信女主持的意思是他接第3棒時游得非常厲害。

片段隨即在網上熱議，不少人都表示一聽到女主持這樣說已忍俊不禁，當鏡頭轉向2位泳手時已即時爆笑，「忍笑的樣子最好笑」。

英國男子游泳隊周三（28日）在4x200米自由泳奪得金牌，左起為Tom Dean, James Guy, and Matthew Richards。 美聯社
英國男子游泳隊周三（28日）在4x200米自由泳奪得金牌，左起為Tom Dean, James Guy, and Matthew Richards。 美聯社

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文章授權轉載自《香港01》

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