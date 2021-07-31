羽球／粉絲畫兩人經典倒地圖 依瑟儂大讚想收藏

台灣羽球一姐戴資穎昨天擊敗泰國強敵依瑟儂，一幕兩人飛身救球後雙雙倒在地上的畫面成為經典，依瑟儂今天在臉書分享粉絲把這幕畫成的Q版圖片，「這幕會永遠在我記憶裡」。

戴資穎昨天在奧運羽球女單8強賽苦戰67分鐘，以2比1擊敗泰國羽球一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon），戴資穎與依瑟儂實力相當，兩人私下交情不錯，一起做鬼臉的合照曾被世界羽球總會（BWF）放上臉書封面。

昨天的比賽兩人激戰，分數互有領先，第三局一記精彩的多拍來回，戴資穎飛身救球後倒在地上，球過網後換拉差諾撲飛救球，但救球失敗，依瑟儂精疲力盡也跟著倒在地上。

這幕兩人拼命救球而後一起倒在地上的畫面成為昨天比賽的經典，依瑟儂今天在臉書分享5張粉絲們把這幕畫成卡通的圖片，還有5張依瑟儂個人畫像的圖片，依瑟儂用泰文寫著：「我可以收藏嗎？圖片真的很可愛」，接著再用英文寫道：「謝謝這些畫有我和戴的美麗圖片，這幕會永遠在我的記憶裡。」

依瑟儂昨天在落敗後忍不住在場邊爆哭，畫面透過轉播讓全泰國的球迷都很心疼，推特上泰國民眾紛紛鼓勵依瑟儂已經盡全力、表現得很好，也有不少台灣粉絲湧進依瑟儂的臉書和instagram謝謝依瑟儂給了大家一場精彩的比賽。

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