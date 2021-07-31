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羽球文字直播／戴資穎拚上屆銀牌辛德胡復仇戰 要搶決賽門票

戴資穎迎4強戰 戴父：五五波、女兒會全力以赴

「最強啦啦隊」抵東奧為戴姿穎加油 照片曝光網笑：有聲音

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自陳漢典臉書
圖擷自陳漢典臉書

台灣羽球球后戴資穎表現亮眼，東奧羽球女單進入4強賽。而她在知名外送平台廣告的搭檔陳漢典，不僅在廣告中為她變裝啦啦隊加油，今天更在臉書換上「啦啦隊女裝」頭貼，幫小戴集氣加油。

廣告中，陳漢典的經典台詞「戴資穎、戴資穎、第一名」超洗腦，不少人都朗朗上口。而今天陳漢典更把他「啦啦隊女裝」造型換成臉書頭貼，幫戴資穎加油，還說「應觀眾要求～終於抵達，最強啦啦隊來了，大家一起，戴資穎、戴資穎第一名」。

網友看完照片後不僅笑翻，更留言回應說「一起加油」、「這張照片有聲音」、「廣告裡的加油聲一直出現在我腦海裡」、「當然 （金典）時刻不能缺了你」。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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