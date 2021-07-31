日本伯伯奧運場館外舉牌打氣 1句話安慰落敗運動員超窩心
東京奧運進行得如火如荼，各國健兒全力比賽，希望能發揮最好表現，但每個項目都只有金、銀、銅牌，運動員即使拼盡所有都未必能奪得獎牌。有日本民眾卻不做「勝利球迷」，反而在賽場外舉起1個牌子為落敗的運動員打氣，1句說話惹哭所有人。
網上流傳一張溫暖人心的照片，只見1位穿起裇衫的伯伯站在路邊舉起打氣牌，用英語寫道「運動員早安！即使你得不到獎牌，你仍然是最棒的！所以要相信你自己！」。據知該照片由紐西蘭女子七人欖球選手Shiray Kaka拍攝並分享至Instagram，她在照片上加了1句留言，大讚日本「粉絲」遠勝其他所有的國家。
有網友都稱讚該位日本伯伯是最好的觀眾和支持者，指打氣內容讓人感到窩心，提醒大家體育競技的真正意義是不斷進步，超越自己，而非獎牌大過一切，又稱大家應該好好學習，感謝運動員的付出。
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文章授權轉載自《香港01》
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