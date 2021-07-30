快訊

楊勇緯的「東奧奪金」九宮格哪裡有問題？可以拿大谷翔平當範例

陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

射箭／多人力挺短髮出賽 韓國安山射下個人金牌包3金

聯合新聞網 / 綜合報導
安山再為韓國射下女子個人金牌。 路透
安山再為韓國射下女子個人金牌。 路透

以短髮出賽，在韓國社會卻引發不少批評聲浪的韓國20歲神射手安山，於今天在射箭女子個人賽一路挺進至決賽，與俄羅斯奧會選手歐西波娃(Elena OSIPOVA)在決賽交手。兩人精采對決，射到5：5延長賽加射10：8獲勝，順利收下個人第三金。南韓已獲混雙、男團、女團、女子個人，明天則要爭奪男子個人金牌統包的目標。

安山先前已摘下混合團體及女子團體2項金牌，今天穩健邁向第3面金牌同時，卻因一頭短髮遭在韓國國內網友的批評。

安山一頭短髮出賽，在以男性為主的韓國論壇上遭質疑是否支持女性主義，之後有網友挖出她過去在社群網站發文，認為她使用厭男用語，部分反女性主義網友要求她道歉。

不過，也不少人力挺安山，表達對她短髮出賽的支持，不過，不論正反意見她都未受到影響，於今天抵擋住壓力，順利摘第三金。

東奧萬花筒 2020東京奧運

相關新聞

射箭／多人力挺短髮出賽 韓國安山射下個人金牌包3金

以短髮出賽，在韓國社會卻引發不少批評聲浪的韓國20歲神射手安山，於今天在射箭女子個人賽一路挺進至決賽，與俄羅斯奧會選手歐西波娃(Elena OSIPOVA)在決賽交手。兩人精采對決，射到5：5延長賽加

日媒揭開幕機密文件 原定Lady Gaga和渡邊直美亮扮瑪莉歐

今屆東京奧運開幕禮被指毫無驚喜、內容沉悶，最令人留下印象的一幕，已是表演人員以「扮嘢大賽」方式，模彷奧運項目圖案。 有日本傳媒披露內部文件，指大會原定邀請Lady Gaga及渡邊直美表演，但計劃最終告吹。

東京太熱了！奧運開賽5天 近20名志工及工作人員中暑

東京奧運組委會的醫療小組30日表示，由於天氣燠熱，奧運正式開賽後，自24日至28日累計約20名大會工作人員及志工中暑，所...

射箭／韓女射箭選手奧運為國奪金 卻因短髮遭網路霸凌

韓國女子射箭選手安山出戰東京奧運，連續拿下混合團體及女子團體2項金牌，並在女子個人項目挺進8強，穩健邁向第3面金牌同時，...

東奧選手及相關人士新增27例確診 連兩天創新高

日本東京奧運暨帕運組織委員會今天宣布，包括選手及相關人士等在內共新增27例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病...

中國羽球選手「狂飆髒話」他曝關鍵原因：回國會被炒魷魚

除了登上奧運殿堂之外，獲得奧運獎牌更是每個運動員心中的無價榮耀，各國也針對奪牌祭出各式不同的獎勵金及獎勵；我國依據《國光體育獎章》規定，奧運選手獲得金牌將頒發2000萬元獎金，為世界第三高。而近日董事長樂團林大鈞發文指出，美日韓及歐洲國家的奧運金牌獎金為100多萬台幣，點出台灣獎金世界排名第三高的原因，以及中國羽球選手在場上狂飆髒話引起爭議的緣由。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。