射箭／多人力挺短髮出賽 韓國安山射下個人金牌包3金
以短髮出賽，在韓國社會卻引發不少批評聲浪的韓國20歲神射手安山，於今天在射箭女子個人賽一路挺進至決賽，與俄羅斯奧會選手歐西波娃(Elena OSIPOVA)在決賽交手。兩人精采對決，射到5：5延長賽加射10：8獲勝，順利收下個人第三金。南韓已獲混雙、男團、女團、女子個人，明天則要爭奪男子個人金牌統包的目標。
安山先前已摘下混合團體及女子團體2項金牌，今天穩健邁向第3面金牌同時，卻因一頭短髮遭在韓國國內網友的批評。
安山一頭短髮出賽，在以男性為主的韓國論壇上遭質疑是否支持女性主義，之後有網友挖出她過去在社群網站發文，認為她使用厭男用語，部分反女性主義網友要求她道歉。
不過，也不少人力挺安山，表達對她短髮出賽的支持，不過，不論正反意見她都未受到影響，於今天抵擋住壓力，順利摘第三金。
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