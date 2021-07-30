莊智淵埃及對手IG遭洗版！ 他列「奧運網友亂象」嘆：超丟臉

2020東京奧運如火如荼進行當中，台灣許多選手的表現都相當亮眼，目前中華隊已奪下1金、2銀、3銅的好成績，許多民眾都持續關注接下來的賽況。不過有網友就指出，這次奧運其實出現不少「網路亂象」，包含謾罵選手女友、質疑教練、出征對手的社群媒體等，讓他搖頭直呼「這種『鍵盤手』真的很丟臉」。

原PO在Dcard發文表示，自奧運賽事展開以來，台灣許多網友的素質「真的很差」，舉例來說，有許多支持柔道選手楊勇緯的粉絲，熱情地自稱「楊太太」，甚至找出疑似為其女友的帳號後留言謾罵，導致對方不堪其擾而關版；以及隨意質疑舉重女神郭婞淳的教練擁抱舉動不妥，讓選手還得親自發文澄清。

再來，桌球教父莊智淵在16強賽中對決埃及選手阿薩爾時，對方在莊智淵得分時總會豎起拇指，也有部分網友湧入阿薩爾的社群帳號留下「比讚」貼圖諷刺。原PO表示，這一系列行徑，只會讓國外覺得台灣輸不起、沒有運動家精神，甚至可能傷及選手形象，直批「選手在為台灣爭光，而你們卻在鍵盤敲敲打打讓台灣丟臉」。

台灣柔道選手楊勇緯實力堅強、外型亮眼，在此次奧運賽事中圈粉無數。特派記者余承翰／東京攝影

郭婞淳奪牌時與教練林敬能擁抱，但當下的表情引起外人議論，事後郭婞淳親自澄清「師徒關係很和諧」。 圖／體育署提供

而針對「比讚事件」，另一位網友也回文指出，很多人質疑比讚的手勢在中東地區是辱罵意味，但其實網路上隨手就能找到許多中東國家民眾比讚的照片，顯示在融入國際化的觀念後，「讚」在當地並不一定有負面含義；他也提出，阿薩爾長年在國外訓練、社群裡也都是開心比讚的照片，因此在賽中比讚很可能是「鼓勵自己」或「讚美莊智淵」的表現，呼籲國人不該惡意揣測。

兩篇文章底下，網友紛紛大喊同意，留言直呼「推一個，台灣真的不需要只會酸的鍵盤手」、「當一個高素質觀眾就從尊重每一位選手開始」、「認同，不要讓自己成為被他國恥笑的對象啊」、「雖然在球場上是敵人，但大家都是懷抱同樣想獲勝的心情來的」、「不是只有賽場上的選手需要有運動家精神，觀眾也是」、「我覺得埃及選手很可愛，而且他也很有風度啊」。

商品推薦