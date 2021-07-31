路人駐足電器行緊盯奧運直播 讓日本人驚呼：回到1964年！
東京奧運雖然經歷了風風雨雨，不過在正式開打之後，各項賽事仍吸引不少人的關注。最近日本網友拍下一張人群觀賞奧運轉播的照片，讓他表示想起了過去時光。
根據日本媒體「URBAN LIFE METRO」報導，日本twitter網友「phi496」最近分享照片，表示他看到有許多路人駐足在一家電器行前面，為的就是觀賞東京奧運的賽事。這番情景不禁讓他想到在古早的「昭和年代（1989年以前）」，大家也都會這樣聚集在電器行的畫面。
昔ながらの電気屋の前で通行人が足を止めてオリンピックの試合を観ている光景、令和じゃない感がある pic.twitter.com/HVjTDJIrAS— 🍀TNGC🍀 (@phi496) July 28, 2021
phi496表示，當時播放的賽事，是柔道女子的準決賽。由於戰況可能會拖長，因此大家都非常緊張。他還打趣表示，如果在這張照片上做點加工，並標示為「1964年東京奧運」的照片，應該真的會有人相信。
網友們則表示「好特別的光景」、「居然還有松田商店」、「感覺像是在玩『大家來找碴』」、「沒想到還有這種地方」、「這在我家附近耶」、「欸？令和？」、「雖然奧運傳出很多不好的消息，但果然大家還是很期待」、「Back to 1964！」、「和平世界的感覺真棒」、「連店家看板都是古早味」。
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言