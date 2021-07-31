路人駐足電器行緊盯奧運直播 讓日本人驚呼：回到1964年！

東京奧運雖然經歷了風風雨雨，不過在正式開打之後，各項賽事仍吸引不少人的關注。最近日本網友拍下一張人群觀賞奧運轉播的照片，讓他表示想起了過去時光。

根據日本媒體「URBAN LIFE METRO」報導，日本twitter網友「phi496」最近分享照片，表示他看到有許多路人駐足在一家電器行前面，為的就是觀賞東京奧運的賽事。這番情景不禁讓他想到在古早的「昭和年代（1989年以前）」，大家也都會這樣聚集在電器行的畫面。

phi496表示，當時播放的賽事，是柔道女子的準決賽。由於戰況可能會拖長，因此大家都非常緊張。他還打趣表示，如果在這張照片上做點加工，並標示為「1964年東京奧運」的照片，應該真的會有人相信。

網友們則表示「好特別的光景」、「居然還有松田商店」、「感覺像是在玩『大家來找碴』」、「沒想到還有這種地方」、「這在我家附近耶」、「欸？令和？」、「雖然奧運傳出很多不好的消息，但果然大家還是很期待」、「Back to 1964！」、「和平世界的感覺真棒」、「連店家看板都是古早味」。

商品推薦