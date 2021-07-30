射箭／韓女射箭選手奧運為國奪金 卻因短髮遭網路霸凌

韓國女子射箭選手安山出戰東京奧運，連續拿下混合團體及女子團體2項金牌，並在女子個人項目挺進8強，穩健邁向第3面金牌同時，卻因一頭短髮遭部分韓國網友抨擊。

20歲的安山日前因一頭俐落短髮，在以男性為主的韓國論壇上遭質疑是否支持女性主義，之後有網友挖出她過去在社群網站發文，認為她使用厭男用語，部分反女性主義網友湧入安山的Instagram，要求她道歉，甚至要求取消她的金牌資格。

事實上，安山發文中被指為厭男用語的字眼，起初都只是普通的網路用語，只是曾被用於厭男發言，安山使用這些字眼的發文內容也與女性主義無關。

面對持續不斷的謾罵攻擊，安山在Instagram限時動態上公開對她人身攻擊的私訊內容，反擊「自己是那樣才會看什麼都是那樣」，之後將帳號的自我介紹內容改為「我要喜歡我喜歡的事物」，「DM（私訊）..好像無法再看了，抱歉」。

安山的支持者則湧入射箭協會官網留言版，要求「保護安山選手」。

針對安山的爭議事件也引起外媒注意，法新社、路透社皆以「網路霸凌」形容這次事件，英國BBC駐韓記者也在自己的推特上發聲，指出「髮型並不構成問題，這次事件是那些不能接受女性不符合自己理想的少數聲音造成」，並呼籲韓國政府若想解決兩性不平等及低生育率問題，應正視這次事件。

女性主義在韓國已經成為一個負面形容詞，只要被冠上支持女性主義的標籤，在反女性主義的部分男性眼中，就會與「厭男」畫上等號。而部分反女性主義者對於女性主義的敏感神經幾乎已達到「獵巫」等級，女性公眾人物的一言一行都會被放大檢視。

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