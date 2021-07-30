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東奧選手及相關人士新增27例確診 連兩天創新高

中央社 / 東京30日綜合外電報導
東奧相關人士染疫數連續兩天創新高，從7月1日開始公布至今累計共220例。 美聯社
東奧相關人士染疫數連續兩天創新高，從7月1日開始公布至今累計共220例。 美聯社

日本東京奧運暨帕運組織委員會今天宣布，包括選手及相關人士等在內共新增27例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，連續兩天創新高，從7月1日開始公布至今累計共220例。

日本朝日新聞報導，今天公布的27例中有3例是選手；3例選手中有1例是美國籍。另有15例是業務委託業者，大會相關人士及志工各4例，及1例媒體人士。27例中有9例是海外人士、18例住在日本。

日媒Sponichi Annex報導，這是繼29日新增24例後，連兩天創單日新增確診新高紀錄。今天新增27例中有3例是海外選手，其中有兩人入住選手村。

海外選手中有一人是美國田徑選手。美國奧林匹克委員會29日宣布，2度奪得世界田徑錦標賽撐竿跳金牌的美國名將肯德里克斯（Sam Kendricks）因確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），無法出賽東奧。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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