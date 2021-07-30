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他好奇今年奧運比較熱血？ 網指這2因素是關鍵：每場都能追

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為東奧開幕式中華隊進場畫面。特派記者余承翰／東京攝影
圖為東奧開幕式中華隊進場畫面。特派記者余承翰／東京攝影

東京奧運正如火如荼展開，截至7月29日止，中華代表隊已經奪得1金2銀3銅的成績，選手的好表現讓民眾相當關注，就有網友在PTT發文問道「這屆奧運是不是感覺特別熱血？」鄉民們紛紛表示認同，並且直指2因素為這次奧運受矚目的關鍵。

中華隊今年在舉重、柔道、射箭、桌球都有相當優異的成績，每場比賽都讓國人看得相當緊張，臉書上也不斷出現許多鼓勵打氣的文章，這樣的情況也讓網友很好奇今年是不是讓人特別感到熱血。一名網友就歸納出幾個可能的原因：

1.疫情肆虐全球，運動比賽能鼓舞人心

2.在日本舉辦，感覺親切，收看也沒有時差

3.台灣年輕運動員出頭，讓人對未來充滿希望

4.台灣許多單項都突破過去的成績，吸引目光

網友們紛紛認為「沒有時差」是很關鍵之一，「主要是在日本，時差沒影響」、「收看沒時差真的不錯」、「沒時差差蠻多，加上比賽結果好」、「沒有時差，這是重點之一」、「沒時差，加上疫情很悶」、「民眾關注高，選手也不用太調整時差」、「沒時差最重要，跟不跟得到直播感覺差很多」、「每屆都很熱血好嗎？這次沒時差而已」、「沒時差每場都能追起來」。

還有許多人表示台灣選手好表現也是另一個重要原因，「是有好成績你才會覺得熱血」、「台灣年輕運動員出頭是最感動的，看到希望的感覺」、「這屆很多年輕選手加入，而且台灣參與了更多項目，真的很棒」、「感覺現在年輕選手心裡素質與抗壓比以前好很多」、「這次年輕選手真的打出成績來，而且不會有只靠女生的感覺，台男也出頭天了」。

東奧萬花筒 2020東京奧運 中華隊

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