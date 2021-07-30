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羽球／從小就灌輸「贏中國」 伊藤美誠的嚴母奪牌教育

聯合新聞網 / 綜合報導
伊藤美誠（左）出色的球技，歸功於母親伊藤美乃（右）自小嚴厲的教誨。圖擷取自FACEBOOK
伊藤美誠（左）出色的球技，歸功於母親伊藤美乃（右）自小嚴厲的教誨。圖擷取自FACEBOOK

日本女子桌球好手伊藤美誠，在本次東京奧運拿下混雙金牌、單打銅牌的好成績，在這兩個項目都締造了日本記錄。而她的出色球技，很大一部份來自於從小時候，母親就對她進行嚴格的指導。

根據日本媒體「體育報知」報導，伊藤美誠的母親伊藤美乃（伊藤美乃り），本身就是桌球選手，自從美誠還在娘胎時，美乃就會一邊看比賽轉播，一邊講解進行「胎教」。美誠生下來後，更是才兩歲就開始接觸桌球，以世界顛峰為目標前進。

當時的日本桌球，與中國桌球等級差距極大，幾乎被認為是無法戰勝的目標。為了別讓美誠有碰到中國就未戰先怯的心態，美乃總是趁美誠睡覺時，不停在旁邊復誦「贏中國、贏中國」，在她的深層意識中，植入不怕中國選手的堅強心理。

長大之後，母親的支援也從不間斷。美乃時常伴隨著美誠征戰各處，替她洗衣、做飯，也是她練習跟談話的對象。過去在里約奧運，美乃就以工作人員的身份同行過，讓美誠知道無論身在何處，總有媽媽在後方支援著。

伊藤美乃認為，人生就是比誰能活下來的作戰，桌球道理亦同。就像野生動物一樣，在要被吃的時候，一定要去思考對手會在何時行動，自己又應該怎麼逃跑等等才行。只要貫徹這些理念，最後就能在桌球賽場上存活。如今拿到日本女子單打的首面獎牌，更是證明了伊藤美誠，確實是成功「活下來」的那一位。

東奧萬花筒 2020東京奧運 伊藤美誠

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