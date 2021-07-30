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中國羽球選手「狂飆髒話」他曝關鍵原因：回國會被炒魷魚

聯合新聞網 / 綜合報導
中國羽球女雙陳清晨／賈一凡在場上「粗話狂飆」引眾議。 圖／路透社
中國羽球女雙陳清晨／賈一凡在場上「粗話狂飆」引眾議。 圖／路透社

除了登上奧運殿堂之外，獲得奧運獎牌更是每個運動員心中的無價榮耀，各國也針對奪牌祭出各式不同的獎勵金及獎勵；我國依據《國光體育獎章》規定，奧運選手獲得金牌將頒發2000萬元獎金，為世界第三高。而近日董事長樂團林大鈞發文指出，美日韓及歐洲國家的奧運金牌獎金為100多萬台幣，點出台灣獎金世界排名第三高的原因，以及中國羽球選手在場上狂飆髒話引起爭議的緣由。

根據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運為一等比賽，選手進入8強至少可領90萬元， 7、8名獲90萬，5、6名可獲150萬，若是選手闖進4強，獎金從300萬元起跳，第4名拿300萬、銅牌領500萬元、銀牌700萬元、金牌則是2000萬元，為世界排名獎勵金第三高。

對此，董事長樂團的林大鈞29日在個人臉書指出，家中小孩聽到中華隊奧運金牌獎金為2000萬後很驚訝，甚至猜想，「美國那麼大，3000萬嗎？」林大鈞表示，「就他所知，美日韓及歐洲國家的奧運金牌獎金約是新台幣100多萬元，大部分體育表現突出的民主國家都是這樣。」

林大鈞說，這些國家「注重的是養成，把國家大部分的經費放在舉凡場地、器材、教育、訓練等等才能架構培養金牌選手的條件。」然而台灣的選手，他認為，「一直以來都是十年寒窗無人問，一舉成名天下知，比賽前放牛吃草，需要的訓練經費自己募款自己找，得獎後才有機會名利雙收、鄉民官員爭相簽名拍照。」

林大鈞也舉出舉重女人的例子，「郭婞淳上次里約奧運獲得的獎金，採每個月分給教練當教練費，就是突顯了台灣體育制度的缺陷，一個金牌選手的誕生，絕對是整個團隊共同努力的結果。」

而對於中國選手近日在奧運場上狂飆「我操！」、「我X你」、「你牛逼」等粗口的爭議情形，林大鈞也解釋，「至於共產國家的獎金有多少？他們的選手練體育是領薪水的，表現不好的話回去可能會被炒魷魚，所以難怪中國選手會氣急敗壞地罵髒話。」

東奧萬花筒 2020東京奧運

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