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東奧英雄限定版 「滷味不含丁香」 醫護粉專曝其中成分犯大忌

聯合新聞網 / 綜合報導
「奧運英雄限定版早餐」特製去掉丁香的滷位。圖／翻攝蔡英文臉書
「奧運英雄限定版早餐」特製去掉丁香的滷位。圖／翻攝蔡英文臉書

東奧舉行至今，台灣選手楊勇緯羅嘉翎方莞靈等人已於28日抵台，總統蔡英文也特別準備沒有油條的飯糰、不含丁香的滷味等「奧運英雄限定版早餐」，慰勞選手們。但有不少網友疑惑為什麼飯糰不能加油條、滷位不能加丁香呢？醫護粉專「MedPartner美的好朋友」就PO文解釋，因為丁香含有Higenamine（去甲烏藥鹼），是早已在2017年就被世界運動禁藥管制組織（WADA）列入運動禁藥禁用清單，賽內賽外都被禁止選手使用。

蔡英文29日在臉書發文歡迎台灣選手們回家，特地準備了「阜杭豆漿」和「老天祿滷味」，要慰勞此時正住在防疫旅館的台灣英雄，也在每份餐點上都附有一張小卡片，感謝眾人為國家的付出；這份限定版早餐是在國家運動訓練中心營養師協助把關下特製，「飯糰加大但沒有油條」，「滷味也特製不含丁香」，希望選手們在享受美味的同時，也能吃得營養又不造成負擔。

但為什麼奧運選手不能吃含有丁香的滷味？醫護粉專「MedPartner美的好朋友」29日PO文提到，因為丁香含有Higenamine（去甲烏藥鹼），此成分已在2017年被世界運動禁藥管制組織（WADA）列入運動禁藥禁用清單，屬於S3類β2致效劑，無論是賽內賽外都被禁止使用。

每份早餐也都有對應選手的小卡片。圖/翻攝自蔡英文臉書
每份早餐也都有對應選手的小卡片。圖/翻攝自蔡英文臉書
醫護粉專「MedPartner美的好朋友」更在文中舉例，2016年法國足球運動員Mamadou Sakho，就被測出尿液中含有Higenamine，因此被歐洲足球總聯賽（UEFA）暫時禁賽，因此缺席了2016年歐洲聯賽的決賽。

醫護粉專「MedPartner美的好朋友」說，Higenamine又稱norcoclaurine，在多種植物中都含有此物質，並整理出以下植物也都可能含有Higenamine：

• Aconite 烏頭屬

• Annona squamosal 釋迦

• Nandina domestica 南天

• Tinospora crispa 波葉青牛膽

• Nelumbo nucifera；lotus seeds 蓮子及蓮子心

至於為何要特製「飯糰加大但沒有油條」，「MedPartner美的好朋友」認為，此決定應是考量到營養組成跟熱量控制，太油的食物可能會引起選手們的發炎反應，進而影響到劇烈運動後的肌肉組織修復，並提醒「大家一起看奧運、吃滷味，也要長知識喔！」

東奧萬花筒 2020東京奧運 羅嘉翎 楊勇緯 方莞靈

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