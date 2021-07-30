日媒揭開幕機密文件 原定Lady Gaga和渡邊直美亮扮瑪莉歐

日本傳媒指歌手Lady Gaga原定會亮相今屆東京奧運開幕禮。圖／聯合報系資料照片 今屆東京奧運開幕典禮被指毫無驚喜、內容沉悶，最令人留下印象的一幕，是表演人員以「裝扮大賽」方式，模彷奧運項目圖案。有日本傳媒披露內部文件，指大會原定邀請Lady Gaga及渡邊直美表演，但計劃最終告吹。

日本《週刊文春》披露一份東京奧運開幕典禮的機密文件，文件上指開幕典禮原本計劃邀請巨星Lady Gaga扮演Super Mario，身穿紅衣紅帽跳入綠色水管中，然後於主場館內另一個出口走出。

不過，Lady Gaga此時的「分身」會由日本喜劇演員渡邊直美扮演，同時演繹Lady Gaga及Super Mario兩角。

這個表演原先是為了呼應日本前首相安倍晉三、2016年於里約奧運閉幕禮時的同類演出，他當時以Super Mario形象示人，為觀眾帶來驚喜。可是據報導指，表演計劃雖於去年10月提出，但到今年春天，所有有關Lady Gaga的表演卻突然消失。

文件雖未有詳細交待原因，但就被指跟任天堂有關。據指任天堂本容許旗下遊戲音樂《超級馬里奧》、《薩爾達傳說》、《星之卡比》、《寵物小精靈》以及《妖怪手婊》等作為運動員出場的背景音樂，卻在最後一刻取消計劃。

外界認為任天堂此是因民意而卻步，近日有調查顯示，日本國內有近83%民眾反對東京奧運在疫情下如常舉行；而開幕典禮當日，場外亦有不少示威者聚集抗議。大會最後以《勇者鬥惡龍》、《Final Fantasy》及《超音鼠》等遊戲音樂代替，仍教不少動漫迷感動不已。

延伸閱讀：

東京奧運開幕禮｜「湯加吳剛」有女拍檔 另一國度也派赤裸持旗手

東京奧運開幕禮｜哈薩克「仙女姐姐」大有來頭 最美衣著匠心獨運

文章授權轉載自《香港01》

商品推薦