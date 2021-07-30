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羽球／麟洋贏球「聖筊」姿勢爆紅 王齊麟超軟Q原因來自於他

聯合新聞網 / 綜合報導
李洋（後）與搭檔王齊麟獲勝。 法新社
李洋（後）與搭檔王齊麟獲勝。 法新社

中華羽球隊過去在奧運最佳成績是8強，台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟李洋昨（29）日就創下佳績，力退地主組合遠藤大由／渡邊勇大，成為台灣史上第一組晉級奧運四強的羽將，兩人在贏球後興奮開心地跪在地上大叫，但姿勢被網友笑稱像「聖筊」，就連王齊麟也在臉書分享這有趣的畫面。

王齊麟／李洋在這次東京奧運比賽中，首戰就敗給印度組合謝提／蘭基雷迪，但之後先贏了英國雷恩／文迪，又在分組最終戰首度擊敗世界排名首位的印尼組合山賈亞／馬庫斯，讓他們士氣大振。

有趣的是，有網友眼尖發現兩人每次在贏球後都會跪在地上歡呼慶祝，但李洋身體是向前彎，王齊麟則是向後躺，姿勢就有如擲筊「一正一反」的聖筊，畫面在網路上瘋傳爆紅，就連王齊麟也在自己臉書上分享，「網路上流傳著我們贏球原因的照片，實在很有梗，或許真的是神明保佑」，網友們也加油打氣說「繼續聖筊！直指金牌」、「每一場都聖筊！麟洋配有神明保佑一定贏」。

《ETtoday運動雲》報導，李洋對於宗教信仰非常虔誠，父親李峻淯表示李洋每次比賽前都會去金門的關聖帝君廟拜拜，這次因為疫情，而王齊麟會有這種後彎的動作，其實是來自於現年60多歲王爸爸軟Q的基因，王齊麟爸爸王偉建說自己每天都還會拉筋舒展筋骨，也喜歡打羽球、爬山，維持運動習慣。

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋慶祝後的姿勢被網友笑稱像「聖筊」。 圖／翻攝自王齊麟臉書
台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋慶祝後的姿勢被網友笑稱像「聖筊」。 圖／翻攝自王齊麟臉書

東奧萬花筒 2020東京奧運 羽球 王齊麟 李洋

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