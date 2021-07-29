奧運獎牌到手 選手為何都愛咬一咬

高興的奧運獎牌得主站在頒獎台上，齒間咬著剛到手的獎牌，這大概是奧運最經典的畫面之一。但選手究竟為何要這麼做，獎牌拿回家之後，又要怎麼收藏，許多人應該都感到好奇。

2020東京奧運雖然有許多防疫規定，但依舊看到無數次選手咬獎牌的畫面。東奧組織委員會的官方帳號25日也開玩笑提醒選手，「獎牌可不能吃」。

東奧組委會說：「我們只是想要正式提醒大家，2020東奧獎牌不能吃。我們的獎牌利用日本大眾捐贈的電子產品，再利用提煉製成，所以，你們不需要咬它們…但我們知道，你們還是會這麼做。」

但選手們究竟為何要用把獎牌咬一口的姿勢，來慶祝勝利呢？

國際奧林匹克歷史學者學會（Internationalsociety of Olympic Historians）執委會成員華勒欽斯基（David Wallechinsky）在2012年告訴美國有線電視新聞網（CNN），這可能是為了滿足媒體的要求。

他說：「這已經變成攝影師的執著。我認為他們把這個動作視為一個招牌動作，可能比較有賣點，我不認為選手自己想要這麼做。」

而咬獎牌和獎盃的動作，也不僅限在奧運賽場。

網球名將納達爾（Rafael Nadal）拿到法網公開賽冠軍時，每次抱到這個他太過熟悉的獎盃（13次法網冠軍），都會擺出好像要把獎盃咬下一大塊的姿勢拍照。

獎牌到手之後，選手保存獎牌的方法也各式各樣。

第4次參加奧運的英國跳水金童戴利（Tom Daley），26日終於如願和搭檔馬提李（Matty Lee）拿到男子雙人10米跳台金牌。

在防疫封城期間迷上鉤編的戴利，特地編織了一個小包包，在他停留東京期間保護金牌。他在個人IG發文表示，這麼做是為了避免金牌「出現刮痕」。

美國女足選手拉姆波恩（Christie Rampone）在2008年告訴「坦帕灣時報」，她的獎牌都藏在鍋碗瓢盆之間，認為如果有人闖進家裡，大概最不會去翻動這些地方。

曾在2008年北京奧運一舉奪下8面金牌的美國游泳傳奇名將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps），則開發出創新的方法，來搬運他的一大堆金牌。

他2012年在節目「60分鐘」告訴主持人安德森．古柏（Anderson Cooper），他把8面金牌放在一個旅行用化妝箱裡，然後用一件灰色T恤包住。

不過，費爾普斯身為奧運史上擁有最多獎牌的人（28面獎牌，其中23面金牌），現在大概已經想出收藏它們的新方法了吧。

商品推薦