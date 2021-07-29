《9GAG》評東奧迷人運動員　王冠閎、楊勇緯名列亞洲前二

東京奧運戰況激烈，台灣選手在各項賽事中大放異彩，屢屢創下我國最佳成績，國人守在電視機前觀看比賽也讓許多運動員受到關注。其中，「柔道男神」楊勇緯和「台灣蝶王」王冠閎的英俊長相與好身材便引起國內外網友矚目，兩人皆入選國外知名社群網站《9 GAG》的「2020東奧迷人男性運動員17強」排行榜，其中亞洲選手佔5位，台灣選手楊勇緯和王冠閎都榜上有名，位列亞洲選手之首。

長相清秀俊美、身材結實的「韓系」帥哥王冠閎在17強中排序第7，在他的Instagram貼文底下可見許多粉絲稱他為「老公」。王冠閎在200公尺蝶式預賽中以1分54秒44名列總排名第二晉級，也打破自己原先的全國紀錄。儘管王冠閎在準決賽中表現失常，無緣進入決賽，但年僅19歲的王冠閎未來可期，今（29）日晚間還有100公尺蝶式預賽，國人仍有機會在東奧一睹王冠閎風采，並為他加油打氣。

五官深邃的排灣族陽光男孩楊勇緯在17強中排序第8，他在柔道60公斤級奪銀，為我國奧運史上帶來首面柔道獎牌，金牌戰失利，也讓楊勇緯在接受記者訪問時淚崩，坦言「我想拿金牌」，落淚畫面惹人心疼。隨後他在頒獎台上臉蹭銀牌舉動更萌翻眾人，不僅他的Instagram粉絲人數暴漲超過30倍，楊勇緯的名字也日本推特熱搜，連櫻花妹都直呼：「帥得讓人喘不過氣」。

冠軍則由美國體操選手米庫拉克拿下。 路透社

地主國日本則有被稱作漫畫人物的19歲188公分混血排球少年高橋藍上榜，名列第15名。此外，冠軍則由美國體操選手米庫拉克（Samuel Mikulak）奪下，亞軍則為開幕即引起全球關注的東加王國選手陶法托夫瓦（Pita Taufatofua）。

其他上榜的亞洲選手還有韓國代表團長相十分俊秀的22歲足球員鄭勝元，以及29歲「跆拳道戰神」李大勛，2人分別位列第10與第16。李大勛原被視為奪金大熱門，卻在十六強就爆冷惜敗，在敗部復活後的銅牌戰以15：17不敵中國選手趙帥，而李大勛原本就決定在今年退役，東京奧運也因此成為他的告別舞台。

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