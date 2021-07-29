快訊

評／我們曾以「台灣」參加奧運？中華台北正名的可能性

數學甲難題解析／近三年最簡單！補教估頂標增10分 2題非選解答看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國一輸網友就出征對手 日專家分析原因「愛面子」

聯合新聞網 / 綜合報導
美聯社
美聯社

本屆東京奧運東道主日本代表隊表現亮眼，桌球混雙組合水谷隼、伊藤美誠與體操選手橋本大輝，近日都擊敗強敵中國獲得金牌，不過他們也都因此遭到中國網友在網路上「圍剿」，經濟記者兼法政大學MBA講師的浦上早苗就此現象分析，直言這是中國「愛面子」所致。

熟悉中國的浦上早苗，在日媒《時事通信社》水谷隼與橋本大輝在社群網站受到攻擊的新聞底下回應指出，這兩個項目被言語霸凌的選手共通點就是他們都擊敗中國奪下金牌，而且奪牌過程都被爆出有瑕疵。例如水谷隼「吹球」可能有違反防疫規定的嫌疑，而橋本大輝則是在跳馬項目被質疑落地不佳卻依舊得到高分。

浦上早苗表示，奪牌瑕疵的指控在社群軟體上流傳，中國網友因此蜂擁而至，以情緒化的字眼攻擊日本選手，不過中國的銀牌得主也發表文章試圖讓人冷靜下來，並在受訪時表示對手很強。

浦上早苗點出關鍵原因，中國是很愛面子的國家，他提到，不只是奧運，在世界盃與其他的賽事當中，中國媒體和人民對於比賽輸贏都相當關心，而且就算無法出賽，中國人也會疑惑「為何中國不能出賽」。而當中國選手距離金牌越來越近的時候，網友憤而「出征」對手的情況就會變得更誇張。

東奧萬花筒 2020東京奧運

相關新聞

《9GAG》評東奧迷人運動員　王冠閎、楊勇緯名列亞洲前二

東京奧運戰況激烈，台灣選手在各項賽事中大放異彩，屢屢創下我國最佳成績，國人守在電視機前觀看比賽也讓許多運動員受到關注。其中，「柔道男神」楊勇緯和「台灣蝶王」王冠閎的英俊長相與好身材便引起國內外網友矚目

中國一輸網友就出征對手 日專家分析原因「愛面子」

本屆東京奧運東道主日本代表隊表現亮眼，桌球混雙組合水谷隼、伊藤美誠與體操選手橋本大輝，近日都擊敗強敵中國獲得金牌，不過他們也都因此遭到中國網友在網路上「圍剿」，經濟記者兼法政大學MBA講師的浦上早苗就

美體操天后拜爾絲心理因素退賽 約克維奇感同身受

美國體操天后「黑珍珠」拜爾絲（Simone Biles），日前因心理因素問題退出東奧賽事，引發美國運動界熱議，網壇世界球王約克維奇（Novak Djokovic）也對此發表看法，他對拜爾絲的處境感同身

為何選手奪牌後要咬咬看？你可能不知的奧運金牌二三事

你知道奧運金牌含金量有多少嗎？為何有些選手奪牌後都會咬咬看，彷彿在確認是不是純金？這些獎牌若拿去賣又會值多少錢？以下是你...

排球／阿根廷選手超帥卻「名為魯蛇」 東奧爆紅引熱議

今年參賽東京奧運排球項目的阿根廷好手路瑟（Agustín Loser），其姓氏與英文「輸家」相同，一上場便受到莫大關注，不過與姓氏不同的是，他在場上發揮的影響力一點也不像個「魯蛇」。 年僅23歲

東京奧運新增24例確診 累計193例

東京奧運主辦單位今天通報新增24起與東奧相關的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，包括3名運動員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。