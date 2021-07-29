中國一輸網友就出征對手 日專家分析原因「愛面子」

本屆東京奧運東道主日本代表隊表現亮眼，桌球混雙組合水谷隼、伊藤美誠與體操選手橋本大輝，近日都擊敗強敵中國獲得金牌，不過他們也都因此遭到中國網友在網路上「圍剿」，經濟記者兼法政大學MBA講師的浦上早苗就此現象分析，直言這是中國「愛面子」所致。

熟悉中國的浦上早苗，在日媒《時事通信社》水谷隼與橋本大輝在社群網站受到攻擊的新聞底下回應指出，這兩個項目被言語霸凌的選手共通點就是他們都擊敗中國奪下金牌，而且奪牌過程都被爆出有瑕疵。例如水谷隼「吹球」可能有違反防疫規定的嫌疑，而橋本大輝則是在跳馬項目被質疑落地不佳卻依舊得到高分。

浦上早苗表示，奪牌瑕疵的指控在社群軟體上流傳，中國網友因此蜂擁而至，以情緒化的字眼攻擊日本選手，不過中國的銀牌得主也發表文章試圖讓人冷靜下來，並在受訪時表示對手很強。

浦上早苗點出關鍵原因，中國是很愛面子的國家，他提到，不只是奧運，在世界盃與其他的賽事當中，中國媒體和人民對於比賽輸贏都相當關心，而且就算無法出賽，中國人也會疑惑「為何中國不能出賽」。而當中國選手距離金牌越來越近的時候，網友憤而「出征」對手的情況就會變得更誇張。

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