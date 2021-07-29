東京奧運成「史上最冷清」？ 運動員上傳TikTok短片添新趣味

2020年東京奧運正進行得如火如荼，但基於防疫限制，大部分場地都不容許現場觀眾，海外遊客更不能入境日本，只能遠距在電視機觀看賽事，過往現場掌聲雷動的熱血場面不復再。

不過，幸好在現今社交媒體時代，各國代表隊的運動員通過社交網絡上傳自己在奧運場地及選手村的生活點滴，引來不少好評，也令全球各地觀眾得以在疫情之下，仍然盡可能地貼近奧運現場，感受這四年一度盛事的熱烈氣氛。

其中，最能發揮功用的社交媒體必然就是短片社交應用程式TikTok。平台上眾多與奧運相關的標籤如「#olympictiktok」、「#tokyo2020」、「#tokyoolympics」，都有很多在運動員所上傳的奧運備戰片段，當中有些趣味可愛，有些認真熱血，目不暇給。

這個現象引起不少外媒關注。美國網路媒體Vox報導稱，今屆東京奧運是「第一次擁有TikTok的奧運」（TikTok在2017年才登陸國際市場），它形容，TikTok能夠幫助觀眾與遠在太平洋彼岸的運動員連結，讓這些代表國家的運動員變得更「人性化」，而不再像以往只能坐在電視機旁邊搖旗吶喊。

美國國家公共廣播電台（NPR）更在報導中戲稱，這次因疫情延期的東京奧運，已更名為「TikTok奧運」了。

譬如在TikTok擁有30萬個追蹤者的美國欖球運動員Ilona Maher，在平台上傳了自己在選手村餐廳複雜的廚餘處理系統，又主動為粉絲「開箱」實測先前引起話題的選手村「卡板床」是否夠堅固。另外例如還有美國排球隊成員Erik Shoji，他在TikTok上定期展示在選手村的飲食，也引來不少追蹤者讚好。

運動員們善用TikTok記錄自己的一點一滴，能夠讓觀眾更加貼近運動員在奧運期間的生活點滴。尤其今屆東京奧運因疫情關係，大部分賽事閉門舉行，外國及本地觀眾都不能親身到現場感受奧運氣氛。那麼，社交媒體便變成了大眾除了在電視觀看賽事之外，體驗奧運熱情的渠道。

甚至通過運動員「獨家拍攝」的片段，觀眾可以了解更多今屆東京奧運的場地、選手村居住及飲食安排、比賽以外的練習及放鬆場景等等，可以說是為這場「史上最冷清的奧運」增添了一些滾燙的熱情。

Ilona Maher在TikTok上傳在選手村的「卡板床」實測影片後，有網友留言說道「我幾乎忘記了運動員也是普通人，我很喜歡他們這些舉動」、「現在有了TikTok，奧運會變得有趣得多了」

還有世界各地運動員在選手村的一點一滴，通過TikTok向外界分享，當中很多趣怪事情更火速爆紅，為這場不平凡的奧運會，留下了令人會心微笑的點點滴滴。

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文章授權轉載自《香港01》

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