圖輯／林昀儒10歲稚嫩參賽照曝光 從小「越級打怪」一路拚進奧運
國小五年級的「桌球神童」贏下第21屆東亞賽桌金
「小林同學」林昀儒的父親是「體育博士」、國立宜蘭大學休閒產業與健康促進學系教授林學宜，他與太太每年暑假送林昀儒去學球，2012年，當時的林昀儒還只是宜蘭國小五年級的學生，早在國小二年級就展現對桌球的濃厚興趣及天賦，林昀儒個性冷靜且專注，雖然球齡僅僅3年，卻能以輕巧、迅速的擊球技巧入選少年桌球國手。
同年8月代表台灣到日本參加第21屆東亞少年桌球錦標賽，登上男單冠軍寶座。當時，執教的中華隊教練吳文嘉也忍不住讚嘆，林昀儒的打法有似「日本名將水谷隼」。
139公分「越級」挑戰北市青少公開賽慘吞全敗
甫贏得東亞少年桌球錦標賽金牌次月，林昀儒這次再戰台北市青少年公開賽15歲組單、雙打比賽，升上國小六年級的林昀儒身高僅139公分，面對個頭總比他高大、年紀也稍長的對手，雖然小小年紀的他慘吞全敗戰績，但人小志氣高，從小便曾「越級」出賽，精采表現引來場邊教練及球迷注目。
「桌球少年」林昀儒嶄露角頭
2015年，林昀儒出戰台北市青少年桌球公開賽15歲組，此次集結世界9國、145名選手參賽。2016年，林昀儒參加全國總統盃桌球錦標賽，當時已是桌球國手的林昀儒與桌球好手江宏傑曾搭配出賽。
痛宰各路好手、18歲直攀世界排名第10
2019年，年僅18歲的林昀儒已是世界排名第10的桌球好手，7月底在馬來西亞T2桌球賽擊敗2任中國前世界球王，贏得冠軍。緊接著，8月捷克公開賽又宰殺2位德國名將，穩坐男單第一。
代表中華隊出征東奧2020
2019年世界桌球巡迴賽年終總決賽，林昀儒搭檔鄭怡靜搶下東京奧運2020的混雙門票。
「越級打怪」拚入男單4強
2021年，中華隊桌球混雙組合林昀儒／鄭怡靜對戰地主日本隊水谷隼／伊藤美誠組，以1：4惜敗，再從法國代表隊手中順利搶下桌球混雙銅牌。
桌球混雙奪銅後士氣大增，林昀儒穩穩拚入桌球男單4強，追平「桌球教父」莊智淵紀錄，今（29）日對戰現任中國球王樊振東打出超高水準，最終惜敗，雖無緣金牌戰，但明（30）日再對上前德國球王奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov），再為中華隊爭搶銅牌。
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