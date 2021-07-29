美體操天后拜爾絲心理因素退賽 約克維奇感同身受

美國體操天后「黑珍珠」拜爾絲（Simone Biles），日前因心理因素問題退出東奧賽事，引發美國運動界熱議，網壇世界球王約克維奇（Novak Djokovic）也對此發表看法，他對拜爾絲的處境感同身受，並表示：「壓力是一種特權。」

拜爾絲為2016年里約奧運4面金牌得主，但她日前在東奧女子體操團體賽開場跳馬項目時表現乏善可陳，隨後她短暫離開競賽場地，之後才回到場上加入她的隊友，不過也在近日選擇退賽。

美國體操天后「黑珍珠」拜爾絲（Simone Biles）。 美聯社

拜爾絲向媒體表示：「我好像不再相信自己了，不知道是不是年齡的增長，導致我在執行動作時倍感緊張。」、「我希望在奧運的賽場上是為自己而戰，但現在的感覺卻像是在為他人而戰，我覺得很難過，感覺最愛的事情被剝奪了。」

目前世界排名第一的約克維奇，正朝著同一年4個大滿貫和奧運金牌的殊榮邁進，不過他和拜爾絲不一樣，反而在選手村內非常享受這4年一次的盛會。

「能擁有壓力是一種特權，沒有壓力就沒有職業運動。」約克維奇說道，「不論場內或場外，所有的期望、輿論或雜音，我已經學會用自己的一套方式去過濾，這些事不會分散我的注意力。」

對於年僅24歲拜爾絲的退賽，約克維奇也心有戚戚焉，「沒有人天生具備抗壓性，但這些能力會隨著時間的推移而提升。」、「以我來說，里約奧運的失利對我造成了莫大的打擊，所以我知道那種感覺。」、「但現在的我是一名有經驗的運動員，我知道自己在精神面上需要什麼，以及如何解決場內外的問題，進而對自己做出最好的決定。」

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